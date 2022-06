TCL lança o Stylus 5G, um telefone 5G barato com caneta integrada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - TCL introduziu um novo smartphone stylus de médio alcance. Chamado de TCL Stylus 5G, está disponível a partir de 2 de junho de 2022 pela T-Mobile nos EUA.

O Stylus 5G possui um stylus integrado, um LCD de 6,81 polegadas de 1080p, um chipset MediaTek Dimensity 700 5G, 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, uma bateria de 4.000mAh, um slot MicroSD para expansão de armazenamento e uma tomada para fone de ouvido. Para câmeras, a TCL Stylus 5G oferece uma câmera principal de 50 megapixels com um ultrawide de 5 megapixels, um macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels.

Há também uma câmera de 13 megapixels na frente do telefone.

O estilete em si é magnético. Ao remover o estilete enquanto o telefone está desbloqueado, surge um aplicativo de notas na tela de bloqueio para que você possa anotar algo rapidamente.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 3 Junho 2022

Para outros softwares, ele vem pré-carregado com um aplicativo AI escrito à mão, chamado Nebo, desenvolvido em parceria com a Nebo. Há também um aplicativo de calculadora, chamado MyScript Calculator 2, que pode reconhecer equações escritas e salvar cálculos. O telefone vem com o Android 12, e o TCL promete uma atualização da versão do SO e dois anos de atualizações de segurança.

Se você está se perguntando quanto tudo isso lhe custará, o TCL está precificando o Stylus 5G em $258. Isso o torna um dos telefones stylus e 5G mais baratos.

Ainda não há notícias sobre os preços ou a disponibilidade no Reino Unido.

Para ver os melhores telefones baratos agora mesmo, veja nosso guia:

Escrito por Maggie Tillman.