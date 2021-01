Revelados os primeiros dois telefones da série TCL 20: 20 5G e 20 SE

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Por muito tempo, a TCL foi uma marca que ficou nos bastidores do mercado de smartphones, produzindo telefones para outras marcas. Mais recentemente, foram Alcatel e BlackBerry, embora este último não faça mais parte do portfólio da TCL .

Só em 2020 a empresa lançou devidamente smartphones com nome próprio no verso, na série TCL 10 e, em 2021, a empresa está lançando a série sequela.

A série 20 da TCL eventualmente incluirá mais modelos, mas a empresa está lançando a família de telefones com o acessível TCL 20 5G e o TCL 20 SE.

Tela full HD + de 6,67 polegadas

Processador Snapdragon 690 5G

6 GB de RAM e armazenamento de 128 GB / 256 GB

Bateria de 4500mAh

Câmera tripla

Dos dois novos telefones, o TCL 20 5G - que já foi lançado na Itália - é o mais potente, e é o único a oferecer suporte para 5G, graças ao chipset Snapdragon 690 5G interno.

Ela tem um design bastante padrão - disponível em cinza ou azul - e tem um único recorte holepunch para a câmera selfie frontal na frente.

Essa tela é um painel full HD + (1080 x 2400) com suporte de reprodução HDR10 e cobre 91 por cento da área da superfície frontal disponível, graças a alguns engastes relativamente estreitos.

A caixa de câmera retangular na parte traseira possui três câmeras. A câmera primária de 48 megapixels é acompanhada por uma lente ultra-larga de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels de baixa resolução para focar de perto.

Ele roda o Android 10 no lançamento, mas pode ser atualizado para o Android 11 e possui uma bateria de 4.500 mAh, que deve durar um dia inteiro. Com o carregamento PD de 18 W, ele também carrega de forma relativamente rápida.

O TCL 20 5G está sendo lançado para outros mercados em um futuro próximo, com preços a partir de € 299, colocando-o bem no ponto de acesso para telefones de médio porte com preços competitivos. (O preço do Reino Unido ainda não foi anunciado)

Tela 720p de 6,82 polegadas

Sistema de câmera quádrupla

Processador Snapdragon 460

Bateria de 5000mAh

A maioria dos elementos de hardware no 20 SE está um passo abaixo do 20 5G, o que - dado o preço - é totalmente esperado.

A tela frontal tem resolução de 720p (720 x 1640) e o processador interno é o Snapdragon 460, um dos processadores mais econômicos da Qualcomm normalmente encontrados em telefones de baixo nível.

Ele tem um sistema de câmera quádrupla composto pelas câmeras primárias e ultralargas usuais, juntamente com dois sensores de baixa resolução: um macro e um de profundidade.

Seu maior apelo provavelmente será a duração da bateria. Com tela de resolução inferior e bateria de 5.000mAh, deve ser um dos telefones mais duráveis do setor econômico.

Você obtém 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, além da opção de expandir usando um cartão micro SD de até 256 GB extra.

O SE é o telefone da série TCL 20 mais acessível e estará disponível em janeiro por € 149 na Europa. Ainda estamos esperando para ouvir sobre os preços do Reino Unido.

Escrito por Cam Bunton.