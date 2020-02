Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo dispositivo inovador da TCL, mas pode ser um smartphone com uma tela deslizante , como é evidente pelas imagens vazadas publicadas pela CNET .

Com as vendas de smartphones estagnando, as empresas estão usando novos fatores de forma e recursos de hardware para despertar o interesse do consumidor, seja uma câmera selfie pop-up, sensor de impressão digital na tela ou, mais recentemente, uma tela dobrável como a do Motorola Razr e Galaxy Z Flip .

O TCL agora criou um tipo diferente de formato que acha que as pessoas vão querer comprar: um telefone com um segundo monitor que desliza para fora.

Imagens recém vazadas nos fazem coçar a cabeça, porque estamos imaginando para onde a tela vai quando ela não é estendida. Dobra atrás da primeira tela? A CNET disse que a TCL planeja exibir o telefone e como ele funciona no MWC 2020 em Barcelona no final de fevereiro, mas a GSMA cancelou a feira anual devido aos temores de coronavírus . Ainda não está claro quando o TCL será lançado ou mesmo lançará o dispositivo.

Lembre-se de que a TCL demonstrou protótipos de dispositivos dobráveis em vários eventos, embora ainda esteja lançando um para os consumidores. No MWC 2019, ele tinha um protótipo dobrável em exibição e o fez novamente na CES 2020 . Cada vez que a mídia informava que os protótipos eram realmente frágeis.

Adicione tudo isso e não temos certeza se esse dispositivo será concretizado, mas é interessante ver o TCL pensando fora da caixa.