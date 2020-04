Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você está olhando para o TCL 10 Pro, um dos três telefones - há o 10L, 10 Pro e 10 5G - que está prestes a ser lançado na Europa, trazendo delícias de tela curva a um preço não tão alto. Já

tínhamos visto esses dispositivos no CES 2020, mas após o cancelamento do Mobile World Congress 2020, a TCL escolheu adiar sua revelação oficial, já que a empresa tenta fazer um nome para si no mundo dos smartphones.

Dizemos “faça um nome para si mesmo” porque enquanto a empresa fabrica telefones há algum tempo, ela só começou a vender dispositivos com sua própria marca nos mercados ocidentais em 2019. Antes disso, fez telefones com outras empresas, como BlackBerry, Alcatel e Palm.

O TCL Plex foi o primeiro dispositivo móvel com carimbo TCLs do fabricante, e a série 10 continua de onde o dispositivo promissor parou.

Todos os três dispositivos TCL 10 compartilham semelhanças, como as múltiplas câmeras que estão alinhadas horizontalmente na parte de trás. Todos também possuem um display AMOLED de vidro curvo - que é feito pela própria empresa (não uma importação Samsung como é típico). A

TCL não estava disponível sobre as especificações quando vimos os telefones pela primeira vez em janeiro, mas agora há uma especificação completa para tentá-lo.

Eis a visão geral: Visão geral das especificações do TCL 10L: Câmeras traseiras Quad: 48MP principal, 8MP ultra-largo, macro de 2MP, sensor de profundidade de 2MP Processador Qualcomm Snapdragon 665, 6GB de RAM, 64GB de armazenamento Tela LCD de 6,53 polegadas, resolução de 1080 x 2340 Bateria de 4000mAh, carregamento USB-C Scanner de impressão digital traseiro



Visão geral das especificações do TCL 10 Pro: Câmeras traseiras Quad: 64MP principal, 16MP ultra-largo, 5MP de pouca luz/vídeo, 2MP macro/profundidade Processador Qualcomm Snapdragon 675, 6GB de RAM, 128GB de armazenamento Monitor AMOLED de 6,47 polegadas, resolução de 1080 x 2340 Bateria de 4500mAh, QuickCharge 3.0 Scanner de impressão digital na tela



Todos os telefones usam monitores feitos pela própria TCL, com o 10 Pro ostentando o 'Edge AMOLED display 'do fabricante, que se curva em direção às bordas, criando um visual de ponta a ponta. A única coisa invadindo seu espaço é um pequeno entalhe de gota de orvalho no topo.

Dois dos telefones - o 10L e o 10 5G - têm um sensor de impressão digital físico na parte de trás, enquanto o 10 Pro não. Ele terá um leitor de impressões digitais em exibição.

O modelo 5G é dito para usar o recém-anunciado processador 5G série 7 - provavelmente vai ser o Snapdragon 765 - em comparação com os outros dois que utilizam SD665 e SD675 respectivamente.

O grande take-away para a série TCL 10 é o preço: o 10L é apenas €249/£199; o 10 Pro é €449/£399; o 10 5G €399/£399. Isso é acessível de qualquer maneira que você olhar para ele - especialmente o aparelho 5G.