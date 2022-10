O vazamento Ace IV da Sony Xperia reivindica uma enorme atualização em relação ao modelo antigo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os fãs de telefones menores podem ter um novo concorrente a caminho, com um novo vazamento reivindicando as especificações para o não anunciado Sony Xperia Ace IV.

Espera-se que seja o substituto para o Sony Xperia Ace III, o novo telefone compacto Sony parece estar configurado para usar uma tela relativamente pequena de 5,5 polegadas, mas isso não significa que não será uma atualização notável em relação ao modelo anterior.

Um novo vazamento sugere que os compradores podem esperar ver um telefone com uma tela FHD+ 2520x1080 que usará um painel OLED. É uma grande atualização em relação à tela HD+ LCD anterior que foi usada. E as boas notícias também não param por aí.

Outras especificações notáveis incluem uma especificação inicial de 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, com uma bateria de 4.500mAh de classificação. Isso é 50% mais RAM e o dobro do armazenamento do modo anterior, embora a capacidade da bateria não tenha mudado - provavelmente devido a esse pequeno tamanho de tela. Espera-se que tudo isso seja casado com um chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 - uma atualização considerável sobre o Snapdragon 480 usado no Experia Ace III.

Tudo isso vem através de um relatório da SumoDigest que aparentemente teve origem na rede social chinesa Weibo, mas se preciso, isso pode significar que o próximo telefone Sony Xperia Ace terá as especificações para torná-lo um potencial vencedor. Precisaremos esperar pela confirmação oficial para ter certeza, mas nos dizem para esperar que o Xperia Ace IV chegue em algum momento no próximo ano.

Escrito por Oliver Haslam.