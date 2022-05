Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O principal smartphone Xperia 1 IV da Sony está repleto de recursos incríveis, um dos mais empolgantes entre eles é a primeira lente zoom óptica verdadeira a ser encontrada em um smartphone.

Mas, você pode estar se perguntando o que exatamente significa zoom óptico verdadeiro, e como ele se compara à tecnologia atual dos smartphones. Então, vamos investigar e descobrir do que se trata.

A maioria dos smartphones tem câmeras de distância focal fixa. Na fotografia tradicional, estas são conhecidas como lentes de primeira linha e são freqüentemente usadas devido à sua excelente qualidade de imagem e preço acessível quando comparadas com as lentes de zoom premium. As lentes fotográficas de zoom também são tipicamente maiores e mais pesadas que as lentes prime, mas você pode não ter que carregar tantas lentes com você, por isso há uma troca em termos de praticidade.

Nos telefones, as lentes fixas fazem mais sentido devido às restrições de tamanho. Afinal, ninguém quer um telefone em forma de L com uma lente maciça pendurada na parte de trás. Assim, para contornar as limitações das distâncias focais fixas, os fabricantes de smartphones fizeram o equivalente ao que muitos fotógrafos fazem, enchendo suas malas com lentes de diferentes comprimentos. Claro que, no reino do telefone, isto significa ter uma matriz de câmeras com (normalmente) uma câmera ultra larga, normal e telefoto.

Quando você apertar o zoom na maioria dos smartphones, você estará alternando entre essas câmeras, e as distâncias focais intermediárias são imagens cortadas digitalmente a partir da câmera mais próxima e mais larga. Esta é uma solução muito inteligente, mas significa que a imagem fica significativamente pior no meio das distâncias focais. Também pode ser um salto muito difícil quando se atinge a lente seguinte, já que a reprodução colorida das lentes auxiliares nem sempre se aproxima tanto quanto gostaríamos.

A Sony Xperia 1 IV tem câmeras fixas padrão e ultra-largas ao lado de uma lente teleobjectiva de zoom equivalente de 85mm - 125mm. A teleobjectiva tem zoom óptico verdadeiro, o que significa que funciona de forma semelhante a uma lente zoom tradicional para DSLRs e câmeras sem espelho, apenas em uma escala muito menor.

As lentes de zoom funcionam movendo fisicamente elementos ópticos a fim de mudar a distância focal. A maneira mais fácil de pensar sobre isso é imaginando a lupa. Quanto mais atrás você puxa uma lupa, maior o objeto que você está olhando parece ser. As lentes de zoom são um pouco mais inteligentes do que isso, mas o princípio básico é o mesmo. Para encaixar isto no telefone, a Sony montou a câmera de lado e usa um método semelhante ao periscópio para fotografar ao redor da esquina - coisas inteligentes.

Na prática, a adição de zoom óptico verdadeiro significa que as distâncias focais entre 85mm e 125mm se beneficiam de um zoom mecânico, em vez de um corte digital. Todas as distâncias focais intermediárias manterão a mesma qualidade, precisão de cor e resolução que as do final da escala.

No Xperia 1 IV, a Sony ainda depende de distâncias focais fixas para as câmeras ultra-largas e principais, muito provavelmente devido a restrições de tamanho. Embora, seria surpreendente ver toda a gama coberta por um zoom óptico no futuro.

Por enquanto, porém, achamos que esta é uma maneira inteligente de abordar o problema. Quando você está fotografando com o sensor principal ou ultra largo, é provável que você possa simplesmente caminhar mais perto, ou mais longe de seu objeto. Com as telefotografias, por outro lado, caminhar mais perto pode não ser uma opção.

Nesse caso, se sua moldura ideal exigisse uma distância focal de 95 mm, por exemplo, então você seria capaz de fazer zoom sem qualquer perda de qualidade. Com um sistema que depende de câmeras fixas, você estaria reduzindo significativamente a qualidade ao cortar digitalmente para a moldura desejada.

O zoom óptico também pode ser uma ótima ferramenta para vídeo, permitindo zooms cinematográficos suaves e talvez até o famoso efeito Vertigo, se você estiver se sentindo criativo.

