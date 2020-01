Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Mais informações sobre o próximo aparelho Xperia da Sony vazaram online.

A Sony já sugeriu que anunciaria seus smartphones de última geração em fevereiro, pois foi enviado a convites de imprensa para uma conferência de imprensa do MWC 2020. Ainda não foi revelado quais dispositivos serão lançados, mas os relatórios da mídia chinesa afirmam que podemos esperar ver o novo carro-chefe da Xperia.

Este novo aparelho pode ser chamado de Sony Xperia 1.1 ou Sony Xperia 5 Plus. De qualquer forma, parece que será o primeiro smartphone 5G da Sony. Por exemplo, há rumores de que o Snapdragon 865 de alta qualidade da Qualcomm emparelhado com o modem Snapdragon X55 5G. Acredita-se que esta dupla de chipsets esteja dentro dos próximos Galaxy S20, OnePlus 8 Pro e LG G9 ThinQ, entre outros dispositivos.

Outros recursos da Sony Xperia 5G incluem um monitor 4K HDR OLED de 6,6 polegadas com uma proporção de 21: 9, molduras uniformes, alto-falantes estéreo voltados para a frente e um fone de ouvido de 3,5 mm. Ele também deve rodar o Android 10 e ter uma configuração de câmera quádrupla com sensor de tempo de voo, sensor de grande angular de 12 megapixels, sensor de telefoto de 12 megapixels (com suporte para zoom óptico de 3x) e um 48 -megapixel ou sensor de 64 megapixels. O suporte para vídeo 8K, carga rápida, IP68 à prova de poeira e à prova dágua e NFC também deve estar no convés.

Detalhes sobre armazenamento e RAM ainda não foram divulgados.

O Sony Xperia 1.1 provavelmente chegará ao lado de outros dois telefones da Sony, possivelmente chamados de Xperia 0 e Xperia 1 Premium. Este trio de telefones substituirá o Xperia 1 do ano passado, que estreou no MWC 2019, bem como o Xperia 10 e o Xperia 10 Plus.

Os últimos relatórios indicam que a Sony vai precificar o telefone 5G em torno de 6.000 yuanes (ou US $ 867) na China. Nenhuma palavra ainda sobre preços ou disponibilidade no Reino Unido.