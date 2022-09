Sony Xperia Stream é um grande ventilador de resfriamento para jogos em um Xperia 1 IV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony lançou o Xperia Stream (XQZ-GG01), um ventilador de resfriamento com rosca que você parafusa na parte traseira de um Sony Xperia 1 IV para transformá-lo em um telefone dedicado a jogos.

Seu objetivo principal é manter seu aparelho frio durante sessões de jogos intensivas, mas também inclui portas para uma conexão à internet mais rápida e estável, potência, saída de áudio e vídeo.

Uma porta HDMI (120Hz) pode permitir que você transmita sua jogabilidade para um PC, por exemplo, enquanto uma porta LAN lhe dá uma "opção de rede com fio".

A Sony inclui um aplicativo Game Enhancer para o telefone com o Xperia Stream, que lhe dá controle manual sobre a velocidade do ventilador e outras opções para ajustar o desempenho de seu dispositivo. A tecnologia de impulso térmico é oferecida para permitir que o telefone possa lidar com cargas exigentes, incluindo gráficos de maior resolução e/ou taxas de quadros.

O acessório com clipe de fixação transmite o fluxo de ar através de uma porta na parte traseira do dispositivo e através de toda a sua parte traseira. Ele é projetado especificamente para uso com o Xperia 1 IV - o telefone lançado no início deste verão.

De acordo com a GSMArena, o preço será de JPY 23.100 (cerca de £138) quando for disponibilizado no Japão em breve. Ele será lançado para testes públicos no Tokyo Game Show no final desta semana.

Ainda não há notícias sobre um lançamento no Reino Unido, EUA ou Europa Central.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Chris Hall.