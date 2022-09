Xperia evento de jogos confirmado: A Sony poderia estar prestes a lançar um novo telefone para jogos?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony confirmou que será a anfitriã de um evento no dia 12 de setembro. O conteúdo do evento é desconhecido, mas está sendo realizado no Japão e acontecendo sob a marca Xperia, por isso está relacionado ao celular.

O vídeo teaser não revela muito, além de mostrar um gamer e oferecer as palavras "feito para jogadores profissionais e streamers".

-

Isso levanta mais perguntas do que responde: ligar jogos e Xperia imediatamente levanta a questão de saber se a Sony está se preparando para revisitar o telefone PlayStation novamente. A iteração anterior foi a Xperia Play (lançada sob a marca Sony Ericsson), que apresentava um controlador deslizante que lhe dava controles fora da tela.

Isso foi em 2011 e antes disso tivemos o PSP Go - lançado em 2009 - que visava replicar o PSP, mas em uma escala mais compacta.

O que nos deixa um pouco pessimistas sobre o lançamento de um novo telefone para jogos da Sony é que não houve vazamentos e este evento está sendo realizado no Japão, portanto, é potencialmente destinado ao mercado japonês em primeiro lugar. Certamente qualquer novo telefone PlayStation seria um grande evento global.

Isso nos leva à próxima parte desta provocação que sugere que é "para serpentinas". É provável que a Sony apenas queira melhorar a experiência de jogo para aqueles que gostam de streaming - então talvez estejamos apenas adquirindo acessórios Xperia. A aparência de um jogador Scarz reforça isto, e o prego final no caixão do telefone para jogos é o fato de que o vídeo teaser do YouTube inclui as palavras "Feito para os jogadores - o novo equipamento para jogos Xperia da Sony está chegando...".

5 razões pelas quais você deve comprar o Google Pixel 6a Por Pocket-lint International Promotion · 26 Julho 2022 O Google Pixel 6a finalmente chegou e está disponível para encomenda, por isso é o momento perfeito para analisar o que torna este telefone

Portanto, parece que o telefone PlayStation permanecerá firmemente no passado, com o evento de 12 de setembro provavelmente sendo acessórios de jogo endossados pela equipe de esportes eletrônicos da Scarz patrocinada pela Xperia.

Escrito por Chris Hall.