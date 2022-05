Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Mobile levou para seu canal oficial Xperia em Weibo para provocar o próximo telefone de bandeira e o vídeo - além de repetir a data de lançamento que já sabíamos - fala mais alto.

No vídeo, Pierre Lambert - um fotógrafo e YouTuber - fala sobre como é usar uma "lente ótica grande", antes de dizer "apenas acrescenta um alcance, não apenas em termos de distância focal, mas também em termos de possibilidades criativas".

Embora seja suficientemente vago - para nos impedir de conhecer os detalhes muito cedo - há aqui o suficiente para aguçar o apetite. Com a Sony Mobile provocando especificamente a distância focal, isso sugeriria que vamos obter uma câmera de zoom melhor.

Exatamente como esse zoom melhor se parece, ainda não vimos. Seu anterior Xperia 1 III tinha dois comprimentos de zoom óptico, com 2,9x e 4,4x disponíveis a partir da mesma câmera telefoto. Pode ser que a Sony adote uma abordagem semelhante desta vez, ou acrescente comprimentos ópticos ainda mais longos. Não temos certeza.

O próximo telefone principal da Sony será lançado em 11 de maio - você pode encontrar detalhes sobre como assistir aqui - e espera-se que, mais uma vez, concentre seu lançamento em criativos, fotógrafos e videógrafos.

Espera-se que o Xperia 1 IV seja lançado com a mesma proporção longa e estreita dos modelos anteriores, com bordas planas, IP68 resistência à água e poeira mais uma tela OLED com resolução de 4K 21:9.

Outras especificações incluem o Snapdragon 8 Gen 1 junto com 12GB ou 16GB de RAM e uma bateria de 5000mAh. Pelo menos, esses são os rumores até agora. Felizmente, temos apenas alguns dias para esperar até descobrirmos oficialmente todos os detalhes.

Escrito por Cam Bunton.