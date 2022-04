Boatos, características e notícias da Sony Xperia 1 IV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já vimos lançamentos telefônicos de empresas como Samsung, Oppo, OnePlus e até mesmo Apple este ano, mas ainda estamos esperando pela Sony Mobile e adições à sua linha Xperia.

Com um sucessor para o Sony Xperia 1 III esperado, aqui está tudo o que ouvimos até agora. Há rumores de que o chamam de Xperia 1 IV, embora tenha havido a sugestão de que a Sony poderia mudar sua estratégia de nome novamente, então enquanto Xperia 1 IV é o que estamos referindo a ele como nesta característica, ele pode ser chamado de outra coisa quando chegar.

De qualquer forma, isto é o que sabemos até agora sobre o próximo carro-chefe da Sony, o Xperia.

Maio de 2022?

Rumores dizem que o Sony Xperia 1 IV chegará em maio de 2022, ou seja, um pouco mais tarde no ano do que seu predecessor.

O Sony Xperia 1 III foi anunciado em abril de 2021, embora não estivesse disponível para encomenda até julho de 2021 e não tenha sido enviado até agosto de 2021. O Xperia 1 II, entretanto, foi anunciado em fevereiro de 2020, portanto não há mais uma linha de tempo definida para os dispositivos Xperia.

Em termos de preço, foi relatado que o Xperia 1 IV custará entre US$1400 e US$1600.

Alto e esbelto

Bordas planas

IP68

Preto, Matte Green

A Sony não mudou muito o design de seus principais smartphones Xperia nos últimos dois anos. Desde a mudança para a proporção 21:9, temos visto dispositivos longos, finos e estreitos em toda a gama.

Rasgos vazados do Xperia 1 IV mostram bordas planas, luneis na parte superior e inferior do visor e uma caixa de câmera vertical em forma de pilha na parte traseira - muito mais discreta do que seus concorrentes.

O sensor físico de impressão digital dentro do botão de alimentação parece estar presente para o Xperia 1 IV novamente, juntamente com um botão de câmera dedicado. A tomada de fone de ouvido de 3,5mm, freqüentemente instalada, também parece estar lá, mas parece que o botão do Google Assistant não estará.

Há muito tempo a Sony oferece IP68 de resistência à água e ao pó em seus dispositivos - muito antes que outros o fizessem - então esperaríamos isto para o Xperia 1 IV, juntamente com uma parte traseira de vidro e uma estrutura metálica.

É reivindicado que as opções de cor serão Preto e Verde Mate.

6,5 polegadas, LTPO?

21:9 de relação de aspecto

4K, 120Hz, HDR

Com base nos relatórios, o Sony Xperia 1 IV terá um display de 6,5 polegadas, que é o mesmo que o Xperia 1 III. Diz-se que será um display LTPO e espera-se que tenha uma relação de aspecto 21:9 novamente, como as versões anteriores da oferta Xperia 1.

A resolução não foi mencionada, mas a Sony se afastou da tendência Quad HD+, passando diretamente para uma resolução de 4K em seus principais smartphones, então esperaríamos o mesmo do Xperia 1 IV.

Também esperaríamos uma taxa de atualização de 120Hz e suporte para HDR.

Snapdragon 8 Gen 1

12GB/16GB RAM

Bateria de 5000mAh

Carga de 30W ou 45W

Foi afirmado que o Sony Xperia 1 IV funcionará no processador Snapdragon 8 Gen 1, o que faria sentido. A Sony tem sido há muito tempo um apoiador da Qualcomm, usando seus chipsets emblemáticos em seus dispositivos, portanto a opção pelo SD 8 Gen 1 no Xperia 1 IV é muito plausível.

Diz-se que há 12GB e 16GB de variantes de RAM, assim como 256GB e 512GB de armazenamento, com suporte provável de microSD. Uma bateria de 5000mAh também é reivindicada sob o capô do Xperia 1 IV, embora haja relatos contraditórios em torno das capacidades de suporte de carga rápida.

Alguns rumores afirmam que o Xperia 1 IV oferecerá uma carga rápida de 30W, como o Xperia 1 III, enquanto outros dizem que o novo carro-chefe irá bater esta até 45W.

Câmera traseira tripla

Não há muitos rumores em torno das câmeras Xperia 1 IV no momento, mas tem sido dito que haverá um sensor de telefoto a bordo.

A Xperia 1 III tem uma configuração tripla de 12 megapixels, portanto é possível que a Xperia 1 IV siga o exemplo, mas no momento, não sabemos.

Isto é tudo o que ouvimos até agora sobre o Sony Xperia IV.

Uma série de vazamentos ao redor do Xperia 1 IV foram arredondados para cima pelo NotebookCheck, incluindo informações sobre o nome do dispositivo, preço e alguns dos aspectos e especificações do projeto.

Leaker OnLeaks em parceria com a GizNext, apresentou um olhar detalhado sobre o próximo Sony Xperia 1 IV.

Junto com os renders, uma série de outras especificações-chave foram detalhadas no vazamento.

OLeaker ZackBucks em Weibo alegou que o Sony Xperia 1 IV poderia ser revelado em maio de 2022, e uma série de especificações foram reveladas.

Escrito por Britta O'Boyle.