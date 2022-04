Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Sony Mobile anuncie seu próximo smartphone emblemático em algum momento antes do fim do ano e já houve uma série de vazamentos sugerindo o que poderíamos esperar.

Arredondados pelo NotebookCheck, os vazamentos incluem informações sobre o nome do dispositivo, preço e alguns dos aspectos e especificações do projeto.

Em primeiro lugar, tem sido afirmado que o Sony Xperia 1 IV pode não ser realmente chamado assim, com rumores sugerindo que a Sony está procurando mudar a estratégia de nomenclatura, novamente. A série começou como a série Xperia Z, antes de mudar para a Xperia XZ e agora a marca atual. Se o padrão é algo a ser seguido, este rumor é muito plausível, pois cada estrutura de nomenclatura sobreviveu cerca de três anos, embora esperemos que esteja errado.

Outro boato diz que o Xperia 1 IV - que vamos continuar chamando-o por enquanto - virá com uma carga rápida de 30W como o Xperia 1 III, mas uma bateria maior de 5000mAh e um visor LTPO. Enquanto isso, alguns casos alegadamente para o Xperia 1 IV apareceram em um site atacadista chinês mostrando uma falta de recorte para o botão Google Assistant.

Por último, mas não menos importante, também houve alguma especulação em torno do preço. Sem nenhuma fonte mencionada, vale a pena tomar com uma pitada de sal por enquanto, embora tenha sido sugerido que o Xperia 1 IV poderia custar entre US$ 1.400 e US$ 1.600. Atualmente, não temos certeza de quando o Xperia 1 IV irá aparecer, embora não seria surpreendente vê-lo em breve, dado que os vazamentos estão começando a aumentar.

Escrito por Britta O'Boyle.