Este é o seu melhor visual ainda no Sony Xperia 1 IV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Está chegando a época do ano em que esperamos que a Sony apresente seu telefone Android principal da próxima geração. E, como sempre acontece com qualquer grande - ou mesmo menor - lançamento de telefone nos dias de hoje, o design já vazou.

Se os vazamentos de renderização 3D mais recentes forem precisos, teremos outro trabalho de copiar e colar da Sony, pois ele é construído na plataforma do atual Xperia 1 III . Ou seja, parece quase idêntico ao modelo atual.

As renderizações vazadas vêm em forma de vídeo e fotos e mostram um telefone longo e estreito com uma grande saliência de câmera em forma de pílula no canto superior esquerdo.

Espera-se que esta unidade de câmera também seja muito semelhante ao Xperia 1 III, apresentando um sistema triplo que apresenta uma lente zoom telefoto primária, ultra grande angular e periscópio.

Como seu antecessor, parece que o design será muito minimalista, com bordas planas e vidro plano na frente e atrás, com cantos apertados, dando-lhe uma aparência bastante quadrada.

No estilo típico da Sony, também é esperado que apresente aquelas molduras ligeiramente volumosas na parte superior e inferior da tela cinematográfica de proporção 21: 9. Isso garante que nenhuma câmera perfurada obstrua sua visão e - provavelmente - um par decente de alto-falantes estéreo.

As renderizações vazadas vêm via Let's Go Digital em colaboração com a Technizo Concept, em um artigo que também detalha algumas das especificações esperadas.

Em termos de especificações, alega-se que o telefone será alimentado pelo processador Snapdragon 8 Gen 1 , juntamente com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Novamente, sendo Sony, há a opção de expandir esse armazenamento via cartão microSD.

Também é esperado que tenha uma tela OLED de 6,5 polegadas com resolução 4K e suporte para taxas de atualização HDR e 120Hz.

Espera-se que a Sony Mobile lance este telefone em algum momento de abril, marcando cerca de 12 meses desde o anúncio do modelo anterior.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Escrito por Cam Bunton.