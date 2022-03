Vazam especificações e design do Sony Xperia 10 IV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Mobile usou anteriormente programas como o Mobile World Congress para revelar seus smartphones mais recentes, embora esse não tenha sido o caso nos anos mais recentes devido à pandemia global, o que significa que essas plataformas não estavam disponíveis. Enquanto o MWC foi em frente em 2022, a Sony não compareceu, o que significa que ainda esperamos ver os sucessores do Xperia 10 III e Xperia 1 III .

Com base no relatório mais recente, podemos ter uma ideia melhor do que podemos esperar do Xperia 10 IV, que é um pouco mais barato das ofertas de smartphones da Sony Mobile, atingindo o mercado intermediário.

O Leaker OnLeaks - que tem um bom histórico - publicou um vídeo e renderizações em 5K do Sony Xperia 10 IV em associação com Zoutons , juntamente com algumas das especificações esperadas. Com base nas renderizações, o dispositivo terá um leve redesenho em relação ao seu antecessor, oferecendo uma moldura mais quadrada e alguns detalhes um pouco mais premium, como borda de metal na caixa da câmera traseira.

Alega-se que o Xperia 10 IV medirá 153,3 x 67,3 x 8,4 mm e virá com um sensor de impressão digital montado na lateral, como o Xperoa 10 III. Espera-se também que ofereça uma tela OLED de 6 polegadas, que sem dúvida oferecerá a proporção de 21: 9 que esses dispositivos sempre ofereceram desde o lançamento.

Alega-se que ele roda no chipset Qualcomm Snapdragon 690, oferece uma base de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, tem uma bateria de 4000 mAh e vem nas opções de cores Preto, Branco, Verde Menta e Azul Berry. Rumores sugerem que será lançado em meados de 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.