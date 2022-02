Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a série de aparelhos de menor escala da Sony, o Xperia 5, chegue em seu lançamento de quarta geração em 2022 como o Xperia 5 IV, sucedendo o Xperia 5 III (que analisamos no final de 2021) .

Mas o nome do produto não é a maior parte da história: é a sugestão de que ele contará com o Snapdragon 8 Gen 1 Plus da Qualcomm dentro. O 'Plus' é a grande vantagem disso, já que a suposta plataforma step-up ainda nem foi anunciada pela Qualcomm.

O Plus seguiria a convenção de nomenclatura típica do fabricante de chips, como o processador provisório a ser apresentado antes de um anúncio típico de final de ano (para o que provavelmente será 8 Gen 2). Exatamente o que a versão Plus trará para a mesa ainda não está claro, mas espere um pouco mais de poder de processamento.

Caso contrário, a especificação vazada do Xperia 5 IV até agora parece um dispositivo provisório, verdade seja dita, com esse rumor do processador sendo o maior recurso na folha de especificações. Em outros lugares, a tela de 6,1 polegadas do telefone e o sistema de câmera traseira tripla (usando três sensores de 12 MP) são um eco exato do Xperia 5 III anterior.

No entanto, espera-se que o aparelho Xperia de quarta geração tenha um ligeiro aumento de bateria, passando de 4.500mAh para uma capacidade ainda não revelada.

Quando saberemos mais? Bem, o MWC 2022 em Barcelona está chegando , mas duvidamos que seja onde a Qualcomm ou a Sony revelem esses planos futuros - parece um pouco cedo demais após o anúncio do Snapdragon 8 Gen 1 e muito perto do Xperia 5 III de outubro de 2021 data de lançamento.

Escrito por Mike Lowe.