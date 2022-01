Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony está preparada para acompanhar seu Xperia 1 III de ponta com mais uma oferta premium nos próximos meses. Este novo telefone, provavelmente chamado de Xperia 1 IV, será lançado em maio.

Se for verdade, isso seria cerca de um mês antes do lançamento do modelo de terceira geração no ano passado. Vale a pena notar, no entanto, que o Xperia 1 III teve um lançamento um pouco escalonado, chegando a diferentes regiões nos meses após o lançamento inicial.

Como esperado, há rumores de que o próximo telefone apresentará o mais recente processador da Qualcomm: o Snapdragon 8 Gen 1 , que deve ficar ao lado de 12 GB ou 16 GB de RAM, além de 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

Além disso, alega-se que veremos uma bateria robusta de 5000mAh, além de carregamento mais rápido do que os modelos anteriores. Especificamente, a fonte original do informante - ZackBucks no Weibo - afirma que veremos o carregamento de 45W PD (Power Delivery). Isso é acima de 30W no modelo atual.

Os esforços da Sony Mobile no mercado de smartphones viram o foco em fornecer telefones topo de linha com prioridades muito diferentes do resto da multidão.

Normalmente, ele lança telefones com telas de proporção 21: 9 longas, estreitas e cinematográficas com painéis de resolução 4K, e isso deve continuar com o próximo telefone principal.

O Xperia 1 também tende a incluir recursos há muito abandonados por empresas como Samsung e Apple. Coisas como um sensor de impressão digital físico, slot para cartão microSD e uma porta de fone de ouvido de 3,5 mm são comuns nos smartphones da Sony. Esperamos que o próximo modelo continue seguindo essas mesmas linhas.

Nenhum outro detalhe é mencionado, mas esperamos um grande foco na qualidade da câmera e - provavelmente - um trio de sensores de 12 megapixels, assim como o modelo de 2021.

Como sempre, com qualquer rumor, nada disso é oficial até que a própria Sony anuncie o produto, mas não há nada sobre o rumor mais recente que nos pareça implausível.

Escrito por Cam Bunton.