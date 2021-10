O Sony Xperia Pro-I pode gravar 4K / 120, direcionado a profissionais e criadores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou o próximo em sua linha de smartphones centrados em fotografia / videografia profissional, e é chamado de Xperia Pro-I.

Em muitos aspectos, é o Sony Xperia 1 III - que foi lançado no início deste ano - mas com um corpo totalmente novo e uma câmera e sistema térmico altamente atualizados.

A câmera principal na parte traseira possui o mesmo sensor Exmor RS do tipo 1.0 usado na câmera RX100 VII , mas foi "otimizado para smartphone".

Para os fãs de especificações, trata-se de um sensor com passo de pixel de 2,4 µm, disparo RAW de 12 bits e uma câmera com abertura f2.0 / f4.0 mecânica dupla.

Como você já imaginou, o objetivo é fornecer uma qualidade de imagem que você terá dificuldade em obter com qualquer outra câmera de smartphone, com bokeh e desempenho em pouca luz que você dificilmente conseguirá com outros telefones.

O sensor possui 315 pontos de AF de detecção de fase, que cobrem 90 por cento do quadro e - como suas câmeras dedicadas - possui recursos avançados de foco automático, incluindo AF ocular em tempo real e rastreamento em tempo real.

Ela se junta a duas outras câmeras na parte traseira e todas as três têm lentes revestidas com revestimento anti-reflexo Zeiss T *, enquanto a câmera principal usa lentes Zeiss Tessar.

O sensor principal é equivalente a 24 mm de largura e é unido por uma teleobjetiva de 16 mm e 50 mm, além de um sensor ToF 3D. Todos os três apresentam resolução de 12 megapixels.

Além de buscar oferecer desempenho de fotos incomparáveis, o Xperia Pro-I também deseja dominar o mercado de captura de vídeo, oferecendo gravação em resolução 4K de até impressionantes 120 quadros por segundo.

Além do mais, você poderá usar o Eye AF e os recursos de rastreamento de objetos ao gravar um vídeo. E para qualidade de áudio adicional, existem três microfones, um dos quais é um microfone monoaural para uma captura mais clara da fala durante a filmagem, enquanto os outros dois reúnem o som ambiente em estéreo.

Por ser voltado para cinegrafistas e fotógrafos profissionais, existem aplicativos de captura profissionais. Mas isso não significa necessariamente que seja realmente complicado usar esses controles manuais.

O novo aplicativo Videography Pro permite que você ajuste de forma rápida e fácil configurações como foco, balanço de branco, exposição e assim por diante, sem ter que passar por muitas opções complicadas. Ou pelo menos, essa é a reivindicação.

Do ponto de vista do design, ele se parece com o Xperia 1 III na frente, mas o chassi e a estrutura foram redesenhados e incluem um orifício para a tira e um grande botão do obturador texturizado.

Porém, quanto a outras especificações, ele é praticamente idêntico ao do Xperia 1 III. Isso inclui o processador Snapdragon 888, display OLED 4K de 120 Hz e bateria de 4500mAh.

Também há um grande foco na qualidade de áudio, com suporte para codecs de áudio de alta resolução com e sem fio.

O Sony Xperia Pro-I estará à venda no início de dezembro e custará £ 1.599 no Reino Unido.

A Sony Mobile também oferecerá um Monitor de Vlog que se conecta ao telefone e permite que você filme a si mesmo com a câmera principal. Isso está à venda ao mesmo tempo por £ 169, bem como um estojo de couro antimicrobiano premium por £ 69.