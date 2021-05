Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Mobile anunciou oficialmente o Xperia Ace 2 - um dispositivo que tem sido objeto de vários rumores nos últimos meses.

O Xperia Ace 2 apresenta uma tela IPS LCD compacta de 5,5 polegadas com resolução HD + e está no segmento econômico do mercado de smartphones . Há proteção Gorilla Glass 6, resistência IP68 à água e poeira e suporte microSD para expansão de armazenamento.

Sob o capô do Ace 2 está um chipset MediaTek Helio P35 - ao invés do Qualcomm Snapdragon 690 como os rumores sugeriam - que é suportado por 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno.

Na frente, o Ace 2 possui um entalhe waterdrop que tem uma câmera de 8 megapixels, enquanto a parte traseira vê um sistema de câmera duplo composto por um sensor principal de 13 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels.

Um sensor de impressão digital físico montado na lateral fica dentro do botão liga / desliga - tirado do carro-chefe da linha Xperia 1 - e o Ace 2 é bonito e leve com apenas 159g. Há também um fone de ouvido de 3,5 mm e uma bateria de 4500mAh de tamanho decente a bordo.

O Sony Xperia Ace 2 chega às lojas no Japão em 28 de maio por 22.000 ienes (cerca de £ 145 / $ 200) e vem em opções de cores preto, branco e azul.

Escrito por Britta O'Boyle.