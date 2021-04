Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony confirmou sua linha de telefones Xperia para 2021, incluindo o Xperia 1 III e o Xperia 5 III.

Em vez de atrasar o modelo mais compacto, ambos foram confirmados e estarão disponíveis no início do verão de 2021, juntamente com o Xperia 10 III de gama média.

A única coisa sobre o Xperia 1 III e o Xperia 5 III são as lentes do periscópio na parte traseira. Vimos várias abordagens para isso nos últimos anos, desde o Huawei P30 Pro até o Samsung Galaxy S21 Ultra , mas a Sony Mobile está adotando uma abordagem interessante.

Em vez de perseguir o zoom máximo, ele oferece dois comprimentos telefoto diferentes de uma única lente. Isso é uma raridade, já que a maioria das lentes oferece uma distância focal fixa, com qualquer alteração além do zoom óptico sendo digital.

Aqui, os telefones Sony Xperia têm a capacidade de mover a posição dos elementos da lente dentro do módulo do periscópio, alterando efetivamente a distância focal dessa lente. O sensor permanece o mesmo atrás dele, mas significa que pode alternar entre 70 mm e 105 mm para duas opções de telefoto diferentes.

O objetivo é dar resultados de melhor qualidade, permitindo uma abertura de f / 2.3 em 70 mm ef / 2.8 em 105 mm. Essas distâncias focais equivalem a aprox. 3x e 4,4x - mas ambos são óticos, com estabilização ótica de imagem.

Atrás dessa teleobjetiva variável está um sensor de 12 megapixels, um dos três sensores de 12 megapixels deste telefone. Como com os modelos anteriores do Xperia 1 e Xperia 5, a Sony está evitando a tentação de pular para grandes resoluções.

Em vez disso, você tem uma câmera principal de 12 megapixels de 1 / 1,7 polegadas e uma câmera ultra-grande angular de 12 megapixels para formar o trio no Xperia 1 III e no Xperia 5 III. A única diferença entre as câmeras é que o Xperia 1III tem um sensor de tempo de vôo para alimentar os dados no sistema de rastreamento em tempo real, portanto, este é um sistema um pouco mais avançado no telefone maior. Não há captura de vídeo de 8K, devido à limitação dos sensores de 12 megapixels.

Passando da câmera, os dois telefones têm o Qualcomm Snapdragon 888 5G , com 12 GB de RAM e 256 ou 512 GB de armazenamento.

Ambos têm um conector de fone de ouvido de 3,5 mm, alto-falantes frontais estéreo duplos com suporte para Dolby Atmos e 360 Spatial Audio, com capacidade de áudio estéreo sofisticado.

Ambos também têm bateria de 4500mAh, com suporte de carga de 30W, para que o telefone menor não perca.

Os telefones têm tamanhos naturalmente diferentes, mas ambos oferecem um design semelhante e construídos com proteção IP65 / 68 e Corning Gorilla Glass Victus para proteção.

A diferença, então, está na tela. O Sony Xperia 1 III possui uma tela OLED de 6,5 polegadas 21: 9, com taxa de atualização de 120 Hz e amostragem de toque de 240 Hz. Esta é uma tela 4K, 3840 x 1644 pixels e sim, rodará nesta resolução a 120Hz.

O Sony Xperia 5 III tem uma tela OLED de 6,1 polegadas 21: 9, novamente com taxa de atualização de 120 Hz e amostra de toque de 240 Hz, mas desta vez é de 2520 x 1080 pixels, ou Full HD +. Ambos suportam HDR.

Parece que a Sony está carregando esses telefones para causar uma grande impressão, mas levará algum tempo até que possamos colocá-los em nossas mãos, já que eles não serão lançados até o verão de 2021. Traremos, é claro, análises completas sobre ambos mais perto dessa época.

Preços e disponibilidade exata devem ser confirmados.

Escrito por Chris Hall.