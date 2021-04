Sony provoca Xperia I III em dois vídeos oficiais do YouTube

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Mobile lançou dois vídeos oficiais em seu canal Xperia no YouTube que mostram o lançamento dos esperados Xperia 1 III e Xperia 10 III .

Acredita-se que ambos os dispositivos sejam os temas do anúncio do produto Xperia que ocorrerá em 14 de abril e, embora a Sony não tenha confirmado que o sejam, o primeiro dos dois vídeos teaser se chama "Três é o número mágico", portanto, é uma aposta segura presumir que se refere ao Xperia 1 III e ao Xperia 10 III.

Embora nenhum dos dispositivos apareça muito no primeiro vídeo, a Sony fala sobre áudio, fotografia, jogos móveis e cinematografia - todas as áreas normalmente se concentram em seus smartphones. Nenhuma especificação foi confirmada, embora uma câmera tripla pareça ser mostrada - corroborando os rumores. No entanto, não há confirmação da lente periscópio / telefoto relatada para o Xperia 1 III.

O segundo vídeo parece mostrar um vislumbre da câmera tripla no Xperia 1 III novamente, embora este vídeo também tenha foco no predecessor - o Xperia 1 II e o Xperia Pro - bem como todas as outras áreas em que a Sony está envolvida, como filmes, jogos e música.

Há duas mensagens nos vídeos teaser, uma das quais diz "Empresa de entretenimento criativo com uma base sólida de tecnologia", enquanto a outra diz "Redefinindo nosso futuro com as tecnologias de amanhã". Há também algumas mensagens no primeiro vídeo, como "sinta a ação", "experimente os filmes, assista sem comprometer" e "ouça todos os detalhes".

Suspeitamos que isso significa que o Xperia 1 III virá com o Dynamic Vibration System, uma tela de proporção de 21: 9 e suporte para áudio de alta resolução - tudo o que esperávamos. Você pode ler todos os rumores em torno do Xperia 1 III e do Xperia 10 III em nossos recursos separados.

Escrito por Britta O'Boyle.