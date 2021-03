O Sony Xperia Compact com vazamento pode não ser o que pensávamos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve rumores em janeiro de que a Sony Mobile apresentaria um Xperia Compact em algum momento de 2021, mas o último relatório sugere que pode não ser o que todos pensávamos.

O vazador confiável Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) revelou algumas versões no início deste ano do que ele alegou ser do "Xperia Compact". O AndroidNext ( via AndroidHeadlines ) relatou desde então que este dispositivo é, na verdade, o Xperia Ace 2 destinado ao mercado japonês.

O site disse que o dispositivo apresentará o chipset Qualcomm Snapdragon 690 com 5G, uma tela de 5,5 polegadas com proporção de 21: 9, uma câmera dupla, botão dedicado de câmera e um sensor de impressão digital no botão liga / desliga. Um fone de ouvido de 3,5 mm também foi mencionado no relatório.

Os detalhes correspondem ao que Hemmerstoffer afirmou sobre o Xperia Compact, embora ele acrescentou que o dispositivo teria um entalhe de gota dágua e mediria 140 x 68,9 x 8,9 mm.

Hemmerstoffer não detalhou em qual plataforma o Xperia Compact de que ele estava falando seria executado. Dados os dispositivos "compactos" anteriores feitos pela Sony rodando nos chipsets mais poderosos, como seus irmãos maiores, o SD690 seria surpreendente se os dois dispositivos relatados pela OnLeaks e pelo AndroidNext fossem iguais.

Sony Mobile não confirmou nada ainda, então ainda há esperança de um Xperia Compact ser ressuscitado. Talvez o Sony Xperia Ace 2 seja muito semelhante em termos de especificações.

Teremos que esperar para ver por enquanto, mas você pode ler tudo sobre o Sony Xperia 10 III e o Sony Xperia 1 III , ambos com expectativa de serem os próximos lançamentos da Sony Mobile em nossos recursos separados.

Escrito por Britta O'Boyle.