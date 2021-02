Data de lançamento, rumores, recursos e especificações do Sony Xperia 1 III

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Mobile deve anunciar a atualização de seu carro-chefe do smartphone Xperia 1 , que deveria se chamar Xperia 1 III - pronunciado Sony Xperia 1 marca três.

A terceira geração do Xperia 1 deve ser lançada junto com o Xperia 10 III, sobre o qual você pode ler em nosso recurso separado , mas aqui estamos nos concentrando em tudo o que ouvimos até agora sobre o Xperia 1 III.

Esperado em breve

Mais de £ 1000 / $ 1000

A Sony normalmente usa as feiras de negócios Mobile World Congress e IFA para anunciar suas últimas ofertas de smartphones. Como o Mobile World Congress está atrasado este ano, não está claro como a Sony revelará os sucessores do Xperia 1 II e do Xperia 10 II, ambos previstos para fevereiro.

O Sony Xperia 1 II foi anunciado em 24 de fevereiro de 2020. Até agora, não houve nenhuma palavra sobre quando exatamente o Sony Xperia 1 III poderia ser anunciado, mas esperamos que isso aconteça nos próximos meses.

Em termos de preço, o Xperia 1 II custou £ 1.099 no Reino Unido e $ 1.199 nos EUA, então não espere que o Xperia 1 III seja barato. É provável que esteja dentro da mesma faixa de preço e acima de £ 1.000, ou US $ 1.000.

Menor, mas mais espesso que o Xperia 1 II

IP65 / 68

Botão de atalho dedicado

O Sony Xperia 1 III será muito parecido com seu predecessor, embora um pouco menor, mas um pouco mais grosso, de acordo com os vazamentos.

Apareceram renderizações do dispositivo, mostrando um design de placa plana com cantos arredondados, um sensor físico de impressão digital na borda direita e a mesma aparência longa e estreita que esperamos dos dispositivos Sony nos últimos dois anos.

Esperamos vidro Gorilla na parte traseira e com base nas imagens, a caixa da câmera será posicionada no canto superior esquerdo, como estava no Xperia 1 II. Também esperamos impermeabilização IP65 / 68 .

Vazamentos sugerem que haverá um fone de ouvido de 3,5 mm novamente - como havia no Xperia 1 II - e também há um novo botão de atalho dedicado, semelhante ao do Xperia Pro, que pode ser personalizado para lançar um função específica.

6,5 polegadas, 4K

OLED, HDR

21: 9

15 por cento mais brilhante?

O Sony Xperia 1 II tem uma tela 4K de 6,5 polegadas com HDR e uma proporção de 21: 9 e espera-se que o Xperia 1 III siga o exemplo. Houve alegações de que o novo dispositivo terá uma tela mais brilhante - 15 por cento - mas, de outra forma, parece que veremos o mesmo painel do modelo 2020.

Se os relatórios forem precisos de que o Xperia 1 III será menor do que o Xperia 1 II, no entanto, isso pode significar que os engastes na parte superior da tela foram ligeiramente reduzidos, tornando o acabamento muito mais atraente.

Qualcomm Snapdragon 888, 5G

8 GB de RAM / 256 GB de armazenamento, pelo menos

Carregamento sem fio

A Sony e a Qualcomm têm um relacionamento de longa data, então é muito provável que o Xperia 1 III venha com o Snapdragon 888 sob seu capô, o que também significa recursos 5G .

O Xperia 1 II possui 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, com microSD para expansão de armazenamento. Portanto, esperamos pelo menos o mesmo para o Xperia 1 III. Como há rumores de que o Xperia 10 III terá um salto na RAM, talvez o Xperia 1 III também verá.

Em termos de bateria, a Sony adicionou carregamento sem fio ao Xperia 1 II, então esperamos ver esse recurso continuar no modelo Xperia 1 II. O Xperia 1 II tem uma bateria de 4000mAh em comparação com a capacidade de 3300mAh do Xperia 1 original, então esperamos ver o mesmo que o Xperia 1 II ou maior para o Xperia 1 III.

Tripla traseira com ToF

Câmera frontal aprimorada

De acordo com os rumores, o Sony Xperia 1 III virá com uma câmera traseira tripla, bem como um sensor de profundidade de tempo de voo 3D, que é o mesmo que o Xperia 1 II.

Embora as especificações não tenham sido detalhadas nos vazamentos, rumores afirmam que uma das três câmeras principais é considerada uma lente zoom telefoto / periscópio semelhante à encontrada noGalaxy S21 Ultra .

O Xperia 1 II possui três sensores de 12 megapixels e um sensor ToF. Ele oferece recursos como o modo Photo Pro com um layout visual que reflete a interface do usuário do Sony Alpha 9 e um modo burst de 20 qps que pode fornecer foco automático e exposição automática com rastreamento do assunto durante o burst. Esperamos que mais recursos e melhorias cheguem ao Xperia 1 III.

Diz-se que a câmera frontal do Xperia 1 III foi melhorada com uma abertura maior, mas atualmente não há informações sobre se ela manterá a mesma resolução de 8 megapixels do Xperia 1 II.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Sony Xperia 1 III.

Escrito por Britta O'Boyle.