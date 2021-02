Data de lançamento, rumores, recursos e especificações do Sony Xperia 10 III

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Mobile normalmente anuncia alguns smartphones por ano. Após uma mudança na estratégia de nomenclatura em 2019, esses intervalos agora são conhecidos como Xperia 1 , Xperia 5 e Xperia 10.

O Xperia 10 está dentro do mercado de médio porte, embora tenha algumas características do carro-chefe Xperia 1. Vimos o Xperia 10 II (Xperia 10 marca dois) ser lançado no primeiro semestre de 2020 ao lado do Xperia 1 II, então estamos esperando o modelo de terceira geração nos próximos meses.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Sony Xperia 10 III.

Esperado em breve

Cerca de £ 300- £ 350 no Reino Unido

A Sony Mobile normalmente anuncia as atualizações de seus smartphones nas feiras Mobile World Congress e IFA . Normalmente não faz eventos separados como Samsung e Apple . Com a pandemia global significando algumas mudanças nas feiras comerciais, fica um pouco mais difícil determinar uma data de lançamento exata.

O Xperia 10 II foi anunciado em 24 de fevereiro de 2020 - durante MWC 2020 - então se a Sony está mantendo uma atualização anual apesar do Mobile World Congress não acontecer em fevereiro deste ano, seu sucessor deve ser iminente, junto com o carro-chefe Xperia 1 III.

Em termos de preço, o Xperia 10 II custa £ 319 no Reino Unido (cerca de US $ 399). Esperávamos um valor aproximado semelhante para o Xperia 10 III, embora fosse ótimo vê-lo abaixo da marca de £ 300 no Reino Unido.

154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm

Impermeabilização IP65 / 68

Gorilla glass back

Com base nos vazamentos, parece que o Sony Xperia 10 II terá um design semelhante ao de seu antecessor. Renderizações de alta resolução sugerem um design de placa plana com cantos arredondados como esperamos da Sony ao longo dos anos, com uma moldura na parte superior da tela que abriga a câmera frontal. Esperamos ver um vidro de volta como o Xperia 10 II.

Parece que uma câmera tripla traseira será posicionada no canto superior esquerdo da traseira e esperaríamos ver a impermeabilização IP65 / 68 que foi introduzida na linha Xperia 10 com o modelo de segunda geração, fazendo um retorno no Xperia 10 III.

Um sensor físico de impressão digital parece estar presente novamente na borda direita do dispositivo. Os vazamentos mostram um dispositivo preto, mas não seria surpreendente ver o Sony Xperia 10 III vir na cor branca também, como o Xperia 10 II. As medições de vazamento são de 154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm, o que seria igual ao do Xperia 10 II, apenas 0,1 mm mais espesso.

6 polegadas, Full HD

OLED

Proporção de 21: 9

O Sony Xperia 10 II apresenta uma tela OLED de 6 polegadas com uma proporção de 21: 9 e esperamos ver o mesmo no Xperia 10 III. Atualmente não há rumores especificamente sobre o tamanho da tela, mas como as medidas do dispositivo são relatadas como as mesmas do Xperia 10 II, diríamos que 6 polegadas é uma boa aposta. A Sony mudou para OLED para a gama Xperia 10 no Xperia 10 II, por isso seria surpreendente vê-lo voltar para LCD.

O formato 21: 9 - bom para filmes - tem sido um tema comum dos aparelhos Sony Xperia desde o lançamento do Xperia 1 e Xperia 10 em 2019 e as imagens que vazaram sugerem que essa forma alta e estreita continua. A gama Xperia 10 originalmente tinha dois aparelhos - o Xperia 10 e o Xperia 10 Plus - mas em 2020, a Sony ofereceu apenas uma opção, então esperamos que continue para o Xperia 10 III.

Há uma resolução Full HD no Xperia 10 II, que suspeitamos que o Xperia 10 III também ofereça, salvando a resolução mais alta para o Xperia 1.

Qualcomm SD765G

6 GB de RAM

5G

Rumores colocam o Sony Xperia 10 III como apresentando a plataforma Qualcomm Snapdragon 765G sob seu capô, juntamente com 6 GB de RAM. Seu predecessor tem o chipset Snapdragon 665 com 4 GB de RAM, portanto, embora haja um chip Snapdragon 6-series mais recente, o SD765G é um processador muito capaz, encontrado em uma série de smartphones excelentes e o aumento na RAM também será bem-vindo.

Isso também significaria que o Xperia 10 III teria capacidade para 5G - uma inovação nesta faixa.

O Xperia 10 II tinha 128 GB de armazenamento, então esperaríamos pelo menos isso para o Xperia 10 III e esperamos uma bateria em torno de 3500mAh - esperançosamente maior - embora nada tenha sido rumor neste departamento ainda.

Câmera tripla traseira

Ainda não está claro quais especificações da câmera o Xperia 10 III oferecerá, embora com base nas imagens que vazaram, uma câmera traseira tripla novamente é esperada.

O Xperia 10 II vem com uma câmera principal de 12 megapixels e câmeras ultra-wide e telefoto de 8 megapixels, que dizem que o Xperia 10 III também tem. Esperamos melhorias em termos de recursos e resultados, mesmo se o hardware permanecer o mesmo.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Sony Xperia 10 III.

A terceira geração do Xperia 10 de médio porte apareceu no Geekbench com a plataforma Qualcomm lito - que é o Snapdragon 765G - com suporte de 6 GB de RAM.

A Gizmo China disse que o Sony Xperia 10 III terá uma câmera principal de 12 megapixels, uma câmera Ultra-Wide de 8 megapixels e uma telefoto camara de 8 megapixels na parte traseira, como o Xperia 10 II.

O vazador Steve Hemmerstoffer revelou algumas fotos do Sony Xperia 10 III na plataforma Voice.

1/3 Steve Hemmerstoffer / OnLeaks

GSM Arena sugeriu que o Sony Xperia 10 III virá com o processador Qualcomm Snapdragon 690. Ele também disse que as medidas seriam 154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm para o dispositivo de terceira geração.

Escrito por Britta O'Boyle.