(Pocket-lint) - O carro-chefe da Sony Mobile, o Xperia 1, e suas gamas de gama média Xperia 10, devem ser atualizadas anualmente e uma aparição recente no Geekbench sugere o que o Xperia 10 III pode apresentar sob seu capô.

A terceira geração do dispositivo de médio porte apareceu no site de teste de desempenho com a plataforma Qualcomm lito - que é o Snapdragon 765G - suportada por 6 GB de RAM.

Rumores anteriores em torno do Xperia 10 III sugeriam que o dispositivo funcionaria na plataforma Qualcomm Snapdragon 690 5G, embora o 765G seja mais antigo, é um chipset encontrado em vários smartphones excelentes, então não seria ruim para a Sony para optar por isso.

O RAM também teve uma melhoria em comparação com o Xperia 10 II , se a listagem do Geekbench for precisa. No passado, a gama do Xperia 10 atingiu o máximo de 4 GB de RAM, então é bom ver que pode haver um pouco mais para o modelo 2021, dado que o mercado de gama média tem uma concorrência séria.

Esperamos que o modelo de terceira geração fique com a tela OLED introduzida no Xperia 10 II, junto com a impermeabilização IP65 / 68 . Também esperávamos que a Sony mantivesse a câmera tripla na parte traseira e não ficaríamos surpresos em ver a relação de aspecto 21: 9 retornando, como as imagens vazadas sugeriram.

O Xperia 10 II tinha 8,2 mm de espessura e apresentava uma tela de 6 polegadas. Ainda não está claro se o Xperia 10 III oferecerá o mesmo em termos de tamanho de tela, mas esperamos descobrir mais em breve.

Escrito por Britta O'Boyle.