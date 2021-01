Lindo Sony Xperia 1 III renderiza vazamento junto com especificações de rumores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo telefone carro-chefe da Sony, o Xperia 1, quebrou a capa graças a uma coleção de vazamentos de renderização que mostram um telefone que se parece muito com o Xperia 1 II de 2020 .

Como o modelo atual do Xperia, o Xperia 1 III mostrado nessas renderizações com vazamento mostram um dispositivo longo e estreito com bordas planas e elegantes e engastes finos.

Como de costume, esses renders de alta qualidade vêm de Steve Hemmerstoffer, um vazador renomado com um histórico extenso e confiável, agora postando suas revelações no Voice.

Ele observa que - embora pareça muito semelhante - não é idêntico ao seu antecessor. O Xperia 1 III é considerado um pouco menor, mas um pouco mais grosso que o Xperia 1 II.

Ele tem o icônico painel cinematográfico de proporção 21: 9 OLED de 6,5 polegadas de OLED com molduras incrivelmente finas, tornando-o virtualmente de ponta a ponta com uma pequena moldura superior e inferior.

Também é afirmado que o próximo carro-chefe da Sony contará com um sistema de câmera de lente tripla na parte traseira, bem como um sensor 3D de profundidade de tempo de voo.

Dizem que uma dessas três câmeras é uma lente zoom telefoto / periscópio semelhante à encontrada no Oppo Find X2 Pro e no Galaxy S21 Ultra.

Outros detalhes incluem suporte para 5G, uma porta de fone de ouvido de 3,5 mm e slot para cartão microSD para expansão. Ele retém os alto-falantes estéreo frontais de seu antecessor, bem como o sensor de impressão digital físico embutido no botão liga / desliga na lateral.

Há também um novo botão de atalho dedicado, semelhante ao do Xperia Pro , que pode ser personalizado para iniciar uma função específica.

A Sony geralmente revela seus novos carros-chefe do Xperia em fevereiro, na época em que o MWC acontece em Barcelona, mas com o MWC sendo adiado em 2021, não temos certeza de como e quando a Sony pode anunciar este telefone.

Uma coisa que sabemos é que vai ser lindo, se esses vazamentos servirem de referência.

Escrito por Cam Bunton.