Esta é a aparência do próximo Sony Xperia Compact

(Pocket-lint) - A Sony Mobile não faz um modelo "compacto" de seus smartphones carro-chefe há alguns anos, apesar de vários rumores, mas isso pode estar prestes a mudar.

De acordo com o vazador Steve Hemmerstoffer , também conhecido como @OnLeaks, a Sony Mobile está lançando um smartphone Android compacto em 2021.

Hemmerstoffer se refere ao dispositivo apenas como Xperia Compact, mas ele revela vários outros detalhes, bem como uma série de renderizações, nos dando uma ótima idéia do que esperar.

Há rumores de que o modelo Xperia Compact mede 140 x 68,9 x 8,9 mm - tornando-o um pouco maior do que o iPhone 12 mini, mas menor que o Xperia XZ2 . Diz-se que tem uma tela de 5,5 polegadas e um design em bloco.

Hemmerstoffer diz que o Xperia Compact possui um entalhe em forma de gota dágua na parte superior da tela com uma câmera frontal de 8 megapixels e um queixo grande na parte inferior. A tela é considerada plana e uma câmera traseira dupla é mostrada na parte traseira, alegando oferecer uma câmera principal principal de 13 megapixels.

Além disso, diz-se que o Xperia Compact tem um sensor de impressão digital dentro do botão liga / desliga, junto com um fone de ouvido de 3,5 mm na parte superior. Com base nas imagens, parece que o Xperia Compact terá uma parte traseira de vidro e presumimos que ele oferecerá resistência IP68 à água e à poeira .

Embora no momento não haja nenhuma conversa sobre quando o dispositivo poderá aparecer, o Mobile World Congress está previsto para acontecer em junho, então vamos deixar isso claro por enquanto.

Escrito por Britta O'Boyle.