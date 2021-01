Vazamento de fotos do Sony Xperia 10 III

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony está continuando em sua busca para quebrar uma fatia significativa do mercado de smartphones para si mesma, e seu aparelho de gama média Xperia 10 é claramente uma grande parte dessa abordagem.

A segunda iteração do telefone foi lançada no ano passado, e achamos que era um saco ligeiramente misturado, com um design realmente impressionante (um pouco como uma marca registrada da Sony neste estágio) minado um pouco por uma câmera fraca e preço inflacionado.

Porém, sempre há uma próxima vez, e parece que a Sony está de fato trabalhando no Xperia 10 III para acompanhá-lo, como revelado por vazamentos em série Steve Hemmerstoffer na forma de algumas imagens de alta resolução.

Suas informações sugerem que uma revelação completa virá em algumas semanas, e você pode ver como é uma mudança gradual em relação ao último modelo. Ainda há uma moldura decente no topo da tela contendo a câmera selfie, em vez de um entalhe ou recorte, e o design geral não é muito diferente. Isso também significa devolver dois alto-falantes frontais.

Ao todo, do ponto de vista visual, não há muito a apontar no que diz respeito a mudanças concretas, então teremos que esperar que haja algumas atualizações planejadas sob o capô para fazer o telefone funcionar melhor. Pode ser que só o tempo diga nessa frente.

Escrito por Max Freeman-Mills.