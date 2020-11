Sony Xperia 5 II vê um grande desconto de £ 200 nas vendas da Black Friday, o Xperia 1 II tem um desconto de £ 300

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ainda falta uma semana para a Black Friday, mas já estamos vendo alguns negócios antecipados da Black Friday chegando - incluindo alguns descontos saudáveis em aparelhos Sony Mobile.

O preço normal do Xperia 5 II é £ 799,99 e agora caiu para £ 599,99, economizando £ 200 . graças ao acordo na Amazon UK.

O Sony Xperia 5 II é provavelmente o melhor dispositivo Xperia de 2020, com muita potência, uma ótima tela e um bom formato compacto. Possui ótimos alto-falantes e uma câmera de grande capacidade na parte traseira do telefone, tudo embalado em um pacote de qualidade, com impermeabilização.

Essa não é a única oferta disponível em dispositivos Xperia no momento. O carro-chefe Xperia 1 II foi reduzido em £ 300 para £ 799,99 . É uma grande economia em um telefone grande, que oferece uma tela enorme de 4K e bastante potência - além de 256 GB de armazenamento.

Não temos ideia de quanto tempo essas ofertas estarão disponíveis, mas estamos acompanhando todas as ofertas da Black Friday , incluindo os smartphones com desconto .

• Sony Xperia 5 II, 128 GB, agora £ 599,99 (economize £ 200): Provavelmente o melhor telefone da Sony de 2020, potência principal em uma forma compacta com uma ótima tela e um grande desconto. Veja ofertas na Amazon UK.

• Sony Xperia 1 II, 256 GB, agora £ 799,99 (economize £ 300,99): o telefone carro-chefe da Sony com uma tela 4K e muito poder e espaço de armazenamento - com um desconto enorme. Veja a oferta na Amazon UK.

Escrito por Chris Hall.