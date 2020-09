Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Mobile já anunciou dois smartphones este ano - o Xperia 1 II e o Xperia 5 II - mas já começaram a surgir rumores para a próxima geração do Xperia 1, prevista para o início de 2021.

De acordo com o AndroidNext , o Xperia 1 III contará com melhorias tanto para a câmera frontal quanto para a tela.

O relatório sugere que a tela terá um aumento de 15 por cento no brilho em comparação com o Xperia 1 II, ao mesmo tempo que oferece uma taxa de atualização mais alta .

Em termos da câmera selfie frontal, afirma-se que o Xperia 1 III terá uma abertura maior, o que permitiria que mais luz chegasse ao sensor, teoricamente melhorando as fotos em pouca luz.

Ainda esperamos ver uma resolução de 4K na tela do Xperia 1 III, junto com uma proporção de aspecto 21: 9 e suporte para HDR . Seria ótimo ver os engastes na parte superior e inferior da tela reduzirem para a terceira geração do Xperia 1.

Não há detalhes sobre o tamanho do sensor para a câmera frontal do Xperia 1 III, mas o Xperia 1 II tem um sensor de 8 megapixels, então pode ser que o sucessor ofereça o mesmo, mas apenas com uma abertura maior.

Normalmente, o Sony Xperia 1 III seria apresentado em fevereiro de 2021 no Mobile World Congress . A feira de Barcelona foi adiada para o final de 2021, entretanto, atualmente não se sabe se a Sony ainda lançará o Xperia 1 III no início do ano ou se esperará até a feira.

Escrito por Britta O'Boyle.