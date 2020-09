Sony Xperia 5 II traz potência de desempenho em um corpo compacto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Seguindo uma série de atualizações da marca II, agora é a vez do Xperia 5 obter sua atualização. Renovando o modelo 2019 , o Xperia 5 II parece oferecer potência a partir de seu corpo compacto.

As especificações do Xperia 5 II em muitos aspectos refletem as do carro-chefe Xperia 1 II , portanto, este é um aparelho Snapdragon 865 5G de categoria carro-chefe. Mas procurando melhorar sua posição, a Sony esclareceu a posição de sua tela, mudando a opção de "redução de desfoque de movimento" do Xperia 1 II para oferecer uma tela de 120 Hz fiel ao osso.

É um telefone de 6,1 polegadas que mantém resolução de 1080p em seu painel OLED 21: 9, mas a Sony agora diz que sua tecnologia de redução de borrão de movimento pode simular 240 Hz, para objetos super nítidos em movimento rápido. Agora está emparelhado com um painel de amostragem de toque de 240 Hz, que a Sony diz ter sido ajustado para ser mais rápido do que seus rivais.

Muito desse enfoque nos jogos se resume ao fato de que a Sony patrocina o Call of Duty Mobile World Championship, então o Xperia parece estar aumentando seu número de jogadores. Com isso em mente, o aprimorador de jogo do Xperia 5 II pode ser configurado para otimizar tudo para jogos, reduzindo todas as distrações e até mesmo fazendo com que você não possa acidentalmente sair do jogo desativando os gestos de navegação habituais do telefone.

Alto-falantes estéreo - algo em que a Sony sempre foi boa - junto com uma entrada de fone de ouvido de 3,5 mm garantirá que o telefone soe bem, enquanto a porta USB-C foi configurada para que você possa ignorar o carregamento da bateria e usá-la com fio para jogos longos sessões, sem danificar a bateria. Para ajudar na dispersão do calor, há uma esteira de grafeno dentro, enquanto uma bateria de 4000mAh alimenta o telefone.

Há uma infinidade de botões no lado direito do dispositivo, incluindo o volume, o sensor de impressão digital, um botão do Google Assistente e um botão do obturador dedicado.

Na parte traseira do telefone está um arranjo familiar de três câmeras, com a Sony usando 16, 24 e 70 mm (ultra-grande angular, principal, telefoto) e dizendo que essas são as lentes principais que qualquer fotógrafo precisa.

Novamente, o foco parece estar nos recursos que a Sony Mobile está tirando das câmeras Alpha da Sony e não temos certeza de que a empresa está realmente adotando a fotografia móvel tão prontamente quanto alguns rivais.

Todas as lentes são Zeiss com o revestimento T * que dizem reduzir os reflexos para melhor qualidade, mas mais uma vez, o jogo da Sony aqui é sobre velocidade. A empresa diz que o uso de sensores de 12 megapixels significa que as leituras de dados são muito mais rápidas do que um sensor de resolução mais alta, portanto, o foco e o processamento podem ser mais rápidos.

Há fotos burst de 20 fps para capturar aquele momento perfeito em ação rápida, há foco automático de rastreamento ocular em tempo real em pessoas e animais, no entanto, a grande novidade é 4K HDR 120fps em câmera lenta, que deve ser nítida, suave e nítida - e de acordo para a Sony, é o primeiro no mundo.

Exatamente como o desempenho da câmera vai se comportar dependerá de muitas coisas e nós faremos um teste completo assim que colocarmos nossas mãos neste novo telefone.

No momento, não sabemos o preço - esperamos que esteja na faixa de £ 699. A disponibilidade exata ainda não foi confirmada, mas esperamos meados de outubro antes de chegar às lojas.

Escrito por Chris Hall.