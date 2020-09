Data de lançamento, recursos, rumores e preço do Sony Xperia 5 II

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sony Mobile normalmente anuncia dois smartphones emblemáticos por ano, um por volta de fevereiro e o segundo por volta de setembro. Em 2019, esses dispositivos foram chamados de Xperia 1 e Xperia 5, com a empresa lançando também o Xperia 10 de médio porte.

Para 2020, já vimos o sucessor do Xperia 1 no Xperia 1 II e agora há rumores em torno do modelo mais compacto - o Xperia 5 II.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o Xperia 5 II até agora.

17 de setembro de 2020

Pelo menos $ 799 / £ 699

No passado, a Sony usou a feira comercial IFA para revelar seu mais recente smartphone, mas parece que a empresa optou por evitar o show virtual este ano e vai optar por seu próprio evento.

Segundo relatos, o Sony Xperia 5 II será revelado em 17 de setembro de 2020. Seu predecessor foi anunciado em setembro de 2019 e lançado em outubro de 2019, então esperamos que o Xperia 5 II chegue às prateleiras antes do Natal.

Em termos de preço, o Xperia 5 custava $ 799 nos EUA e £ 699 no Reino Unido. É possível que o Xperia 5 II tenha um aumento de preço como o Xperia 1 II, já que se espera que seja 5G.

158 x 68 x 8 mm

IP68 resistente à água e poeira

Design de vidro e metal

Houve alguns vazamentos bastante extensos em torno do Sony Xperia 5 II e sabemos exatamente como ele será, graças ao vazamento de Evan Blass e ao Android Headlines.

Blass tuitou uma série de renderizações dos dispositivos, junto com o que parecem ser fotos de marketing revelando alguns dos principais recursos, como o suporte ao controlador Dual Shock. Oferecendo um design semelhante ao do Xperia 5, o Xperia 5 II parece apresentar cantos e bordas ligeiramente mais arredondados.

Parece que continuarão a haver engastes finos nas partes superior e inferior da tela. A caixa da câmera na parte traseira parece ficar no canto esquerdo superior - como no Xperia 5 - e há um fone de ouvido na parte superior, que não existia no modelo do ano passado.

Também parece que será à prova dágua - como muitos esperariam de um dispositivo Sony. As medições são reivindicadas como sendo 158 x 68 x 8 mm, que é 0,2 mm mais fino que o Xperia 5.

6,1 polegadas, Full HD +

120 Hz, OLED

Proporção de 21: 9

Segundo relatos, o Xperia 5 II terá uma tela de 6,1 polegadas, tornando-o um pouco menor do que o Xperia 1 II de 6,5 polegadas. Diz-se que a tela oferecerá uma resolução Full HD + e uma taxa de atualização de 120Hz .

Ele também é considerado uma tela OLED e a proporção é, sem dúvida, 21: 9. Se todos os vazamentos forem precisos, as especificações de exibição do Xperia 5 II são as mesmas do Xperia 5, exceto pelo aumento na taxa de atualização.

Qualcomm Snapdragon 865

5G

8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, microSD

4000mAh, carregamento rápido

O Sony Xperia 5 II está rodando no processador Qualcomm Snapdragon 865 5G , suportado por 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Também existe suporte microSD para expansão de armazenamento, como é típico para dispositivos Sony.

A capacidade da bateria é decente de 4000mAh e também se espera que o carregamento rápido esteja a bordo. Ainda não há informações sobre se o Xperia 5 II oferecerá carregamento sem fio .

Em termos de software, relatórios afirmam que o Xperia 5 II terá atualizações de software até o Android 13, o que significaria três anos de atualizações - o mesmo que a Samsung prometeu para sua última série Note 20 .

Câmera tripla traseira

12MP ultra amplo + 12MP largo + 12MP telefoto

Com base nos relatórios, o Sony Xperia 5 II terá uma câmera traseira tripla como seu antecessor. Alega-se que haverá um sensor ultra-amplo de 12 megapixels (f / 2.2, distância focal 16, campo de visão de 124 graus), um sensor de largura de 12 megapixels (24 mm, abertura f / 1.7, campo de visão de 82 graus) visualização) e uma lente telefoto de 12 megapixels (70 mm, f / 2.4, zoom de 3x).

Se for verdade, o sensor ultra-amplo é ainda mais largo do que a lente de 120 graus no Samsung Note 20 Ultra . Nada foi mencionado na câmera frontal ainda.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Sony Xperia 5 II.

Rumores sugerem que o Sony Xperia 5 II pode receber atualizações até o Android 13, o que significaria que a Sony está oferecendo três anos de atualizações de software, como a Samsung prometeu na série Note 20.

O vazador serial Evan Blass publicou várias imagens do Xperia 5 II em sua conta no Twitter. As imagens não mostram apenas renderizações completas do dispositivo, mas também o que parecem ser imagens de marketing.

A conta de Blass no Twitter é privada, mas abaixo estão algumas das imagens que ele compartilhou.

O Android Headlines publicou um relatório revelando o design e as especificações do Sony Xperia 5 II.

Escrito por Britta O'Boyle.