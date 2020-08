O próximo Sony Xperia 5 II foi totalmente revelado em um grande vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tivemos a estreia do Xperia 1 II da Sony no início do ano e agora parece que a versão um pouco menor é iminente.

O Xperia 5 II será um telefone de 6,1 polegadas em comparação com a tela de 6,5 polegadas do Xperia I II e, de fato, o AndroidHeadlines vazou quase tudo sobre este telefone, que deve ostentar habilidades fotográficas mais impressionantes como o Xperia 1 II, embora não haja zooms loucos.

O site afirma que vai estrear em 17 de setembro, então vamos esperar por isso. Ele é baseado no mesmo chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G do Xperia 1 II, em vez de atualizar para o 865 Plus mais recente (o que não é grande coisa em nossa opinião). O vazamento também afirma 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com um slot para cartão microSD como você esperaria.

O carregamento rápido está a bordo, enquanto há uma bateria de 4.000 mAh. As três lentes da câmera são todas de 12 megapixels, ultra-grande angular (f / 2, distância focal 16, campo de visão de 124 graus), grande angular (24 mm, abertura f / 1.7, campo de visão de 82 graus) e telefoto ( lente f / 2.4, zoom 3x). Observe que o ultra-amplo é ainda mais largo do que a lente de 120 graus no Samsung Note 20 Ultra .

Em termos de tamanho, é 158 x 68 x 8 mm, que é 0,2 mm mais fino que o predecessor Xperia 5 que analisamos no final de 2019. Ele também tem um fone de ouvido, enquanto o dispositivo anterior não tinha.

A tela será Full HD + HDR OLED com taxa de atualização de 120 Hz, que é uma atualização do Xperia 1 II.

Escrito por Dan Grabham.