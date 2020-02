Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A palavra "Pro" é anexada a todos os tipos de dispositivos, mas raramente o Pro realmente tem algo a ver com profissionais. Tomemos o iPhone 11 Pro, por exemplo - não é o Pro de forma alguma, é apenas o iPhone de ponta e, se for o caso, o "Pro" é o mais "consumidor" de todos os dispositivos da Apple.

A Sony está adotando uma abordagem diferente com o Xperia Pro. Este telefone celular só terá uma versão limitada e vem com funções especializadas que o tornam principalmente irrelevante para o consumidor médio, porque na verdade é voltado para profissionais.

O Xperia Pro toma como base o novo aparelho Xperia 1 II da empresa, mas adiciona recursos que o tornam uma ferramenta para profissionais de transmissão, emparelhados com as câmeras da Sony. Grande parte disso é uma antena 5G de 360 graus, permitindo a melhor conexão ao mmWave 5G, com um monitor que permite acompanhar a força da sua conexão. Ele também suporta Sub6.

Ele foi projetado para que você possa dar uma olhada no telefone conectado e verificar se ainda possui uma conexão sólida para sua transmissão.

O telefone também possui uma conexão micro HDMI. Isso permitirá uma conexão direta com a câmera que trabalha com filmadoras profissionais e câmeras DSLR.

Em outros lugares, as especificações são as mesmas do Xperia 1 II, embora o design do Xperia Pro tenha sido ligeiramente alterado para melhorar a recepção 5G.

A Sony nos disse que este dispositivo não será lançado no Reino Unido, mas como essa é uma ferramenta profissional, e não um smartphone de consumidor, isso provavelmente não o preocupará muito. Tecnicamente, ele ainda está em desenvolvimento e não temos idéia de quanto vai custar.