Com a Sony anunciando uma atualização para seu dispositivo principal, o Xperia 1 II , o telefone de gama média também está recebendo uma atualização no Xperia 10 II. Para quem não sabe dizer isso, é o Xperia 10 mark 2.

A nova estratégia de nomenclatura surgiu para esclarecer como a Sony planeja atualizar seus dispositivos, mas isso é mais do que apenas um novo nome, porque há uma série de alterações importantes de especificações no Xperia 10 II.

Primeiro de tudo, o Xperia 10 II recebe um display OLED, uma atualização séria do LCD do telefone anterior. Ele se apega ao aspecto 21: 9 - um ótimo formato para assistir filmes - com uma medida diagonal de 6 polegadas e uma resolução HD total.

É alimentado por Qualcomm Snapdragon 665 com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, enquanto a bateria pesa 3600 mAh. Ele obtém os benefícios do Modo Stamina da Sony e do Carregamento Adaptável para torná-lo mais eficiente.

O telefone, em preto ou branco, possui Gorilla Glass na frente e atrás e reflete o design do carro-chefe Xperia 1 II. Tem apenas 8,2 mm de espessura, parecendo um ótimo tamanho de telefone. Em 2019, houve um Xperia 10 e um Xperia 10 Plus , não está claro se há um dispositivo maior - achamos que a Sony só vai usar o telefone em 2020 e torná-lo um dispositivo melhor em geral.

Na parte traseira, há também uma atualização, com um sistema de câmera tripla, composto por uma câmera principal de 12 megapixels e câmeras ultra largas e telefoto de 8 megapixels. Isso é uma reformulação do carregamento da câmera, descartando o duvidoso sensor de profundidade anteriormente para uma seleção mais criativa de lentes.

A atuação da Sony aqui é competitiva e a adição de uma classificação IP65 / 68 é interessante. Não são muitos os dispositivos de gama média que oferecem, dando um pouco mais de tranquilidade para aqueles que tendem a molhar o telefone - e dando à Sony uma vantagem.

O Sony Xperia 10 II deverá estar disponível no início da primavera, o preço ainda está para ser confirmado.