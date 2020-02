Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony anunciou uma atualização para seu telefone principal e é chamado de Xperia 1 II . Essa é a Xperia 1 mark 2 para aqueles que lutam para descobrir a nomenclatura, com a empresa adotando o tipo de estratégia de nomeação que usa para suas câmeras Alpha.

O Xperia 1 II é um carro-chefe em todos os sentidos da palavra, pendurado na tela de aspecto 21: 9, medindo 6,5 polegadas na diagonal e oferecendo uma resolução 4K - coisas raras nas telas de smartphones. Sim, são 642ppi, destruindo os 508ppi do Samsung Galaxy S20 Ultra ou os 458ppi do iPhone 11 Pro Max.

Depois de revisar o Xperia 1 em 2019 , este é um ótimo monitor para consumir conteúdo e esperamos que este telefone realmente entregue quando se trata de filmes para celular, com suporte para HDR também. Não apenas isso, mas a câmera na parte traseira captura vídeos HDR 4K a 60fps - mas não os 8K que a Samsung está oferecendo agora.

Você poderá personalizar o balanço de branco da tela de acordo com suas preferências e a Sony também diz que possui um sistema de redução de desfoque de movimento que suaviza o conteúdo irregular. Não está claro se este é um software inteligente ou um verdadeiro sistema de 90Hz.

O núcleo é o Qualcomm Snapdragon 865, juntamente com o 5G, embora nos digam que esse é apenas o sub6; pode haver variantes diferentes para diferentes mercados, tentaremos descobrir. Há 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento e um design familiar. O scanner de impressões digitais fica do lado, espero que seja mais sensível que a versão anterior.

Com o Gorilla Glass 6 na frente e atrás, há proteção IP65 / 68 e vem nas cores preto e roxo, com a adição surpresa sendo o retorno do soquete de fone de ouvido de 3,5 mm. Sim, a Sony quer lhe devolver a conveniência, depois de ter abandonado a conexão mais antiga em 2019.

Há bateria de 4000mAh que não parece enorme em comparação com os rivais - mas este telefone tem apenas 7,9 mm de espessura. Na verdade, é um pouco menor que a versão anterior, mas não há muito.

A Sony quer empurrar a câmera e o lado do áudio deste telefone, com suporte para 360 Reality Audio (de serviços como Tidal ou Deezer), enquanto há alto-falantes frontais estéreo e sintonização no dispositivo pelos especialistas da Sony Music.

Para a câmera, a Sony aproveitou a experiência das equipes de imagem digital Alpha. Há uma câmera quádrupla na parte traseira, composta por câmeras de 12 megapixels - principal, ultra grande angular e telefoto, juntamente com um sensor 3D de tempo de voo. Este último foi projetado para aumentar a velocidade da focagem em baixa luminosidade, entre outras coisas.

E focar a velocidade é um dos objetivos aqui. A Sony diz que o Xperia 1 II fará uma amostragem de 60 vezes por segundo para manter o foco preciso, além de poder disparar rajadas a 20fps, com foco automático contínuo e exposição automática.

Estes são truques que vêm do Alpha 9 e há um novo aplicativo Photo Pro que imita o layout das informações que você também encontraria na tela da câmera Alpha 9. O Photo Pro se une ao Cinema Pro para melhorar a experiência da câmera para quem quer ir além do ponto e fotografar.

Embora a Sony pareça estar pressionando a resolução da tela, ela também não está fugindo com as câmeras. A Sony fabrica a maioria dos sensores de alta resolução usados pelos rivais, mas a carga da câmera aqui reflete mais de perto o iPhone do que algumas das empresas chinesas que buscam a maior resolução possível. De certa forma, isso parece sensato - estamos apenas esperando que essas câmeras competam e que a Sony esteja trazendo a IA do software para impulsionar as coisas também.

Ainda não tivemos a chance de testar o telefone, mas esperamos colocá-lo em nossas mãos antes que seja lançado na primavera de 2020.