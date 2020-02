Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony anunciou seu novo smartphone principal de 2020, o Xperia 1 II , e um dos recursos que está reintroduzindo é o soquete de fone de ouvido de 3,5 mm.

Há algo sobre a humilde tomada de fone de ouvido de 3,5 mm que desperta paixão nos fãs de smartphones. A Apple foi uma das primeiras a remover o soquete do fone de ouvido, afirmando que foi preciso "coragem" e muitos outros seguiram o exemplo, retirando dispositivos premium da conexão herdada e saindo para dispositivos de nível básico.

É uma ação que geralmente é recebida com escárnio dos fãs de smartphones, removendo algo confiável, removendo a flexibilidade de ter uma saída de áudio e cobrando o telefone ao mesmo tempo, removendo a opção de usar fones de ouvido de alta (ou baixa) qualidade sem um dongle.

A Sony fez exatamente isso em 2019, retirando o soquete de 3,5 mm do Xperia 1 e do Xperia 5 e deixando-o em seu dispositivo de especificações mais baixas, o Xperia 10. Agora, ele reverteu a decisão, com a Sony nos dizendo que é baseada no feedback do cliente .

A Sony também é um dos maiores varejistas de fones de ouvido - muitos dos quais são conectados -, por isso faz todo o sentido. Se você não quiser usá-lo, o telefone ainda é à prova dágua e os fones de ouvido Bluetooth funcionam como em qualquer outro dispositivo.

Então, anime a Sony; em vez de seguir o mercado de maneira decidida, decidiu fazer algo que é realmente útil para seus clientes.