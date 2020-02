O Sony Xperia tem uma nova estratégia de nomes: veja como funciona

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony Mobile lança muitos telefones e, nos últimos anos, vimos coisas correrem do Xperia Z, através do Xperia XZ e em um sistema numérico, com o Xperia 1, Xperia 5 e Xperia 10.

Não foi surpresa que não houvesse idéia de como seriam os próximos telefones da Sony até serem anunciados.

A Sony havia dito no lançamento do Xperia 1 e do Xperia 10 que queria manter esses nomes, com o Xperia 1 como o carro-chefe e o Xperia 10 como o meio-guarda. Isso foi confirmado para nós na época, mas nunca ficou claro como a Sony levaria as coisas adiante. Agora nós sabemos.

A Sony procurou em suas outras famílias de produtos uma solução e a encontrou em suas câmeras. As câmeras α ou Alpha da Sony ficam em segmentos diferentes, com o α9 na parte superior e o α7 um pouco mais baixo - mas os modelos são lançados como uma marca 2 ou 3. Assim, você tem a Sony α7 II, por exemplo.

Isso permite que a Sony atualize um modelo, mas mantenha o nome raiz para que os clientes geralmente saibam onde ele está posicionado.

Isso significa que agora temos a marca Sony Xperia 1 2 - ou como será escrito o Xperia 1 II. Também temos o Xperia 10 II e, sem dúvida, no futuro, obteremos um Xperia 5 II.

No momento, tudo parece claro, embora isso não se aplique a todos os dispositivos Sony Mobile. A série L, por exemplo, foi atualizada com o Xperia L4 , o sucessor do L3.

No geral, gostamos dessa nova nomeação. Você sabe exatamente em que posição está o telefone e se é uma versão mais antiga ou mais recente.

Então é isso - legal, simples e espero que não seja muito confuso.