Após a retirada muito divulgada da LG do Mobile World Congress 2020 devido a temores sobre o surto de coronavírus, outros fabricantes anunciaram decisões semelhantes para cancelar sua participação e quaisquer atividades na feira.

A Sony Mobile é, talvez, a maior delas - divulgando uma declaração explicando que ela não exibirá nem sediará sua conferência de imprensa anual na maior feira de telefonia do mundo em Barcelona.

"Como colocamos a maior importância à segurança e ao bem-estar de nossos clientes, parceiros, mídia e funcionários, tomamos a difícil decisão de deixar de expor e participar do MWC 2020 em Barcelona, Espanha", afirmou o jornal oficial da Sony. site .

A empresa se junta à Nvidia , Amazon e Ericsson. Também esperamos que outros sigam o exemplo.

A Samsung, por exemplo, ainda não confirmou suas intenções, mas há especulações de que também "reduzirá" sua presença.

A Nvidia destacou os diferentes assuntos que esperava discutir no MWC: "Estávamos ansiosos para compartilhar nosso trabalho em AI, 5G e vRAN com a indústria", afirmou em comunicado, publicado no Blog da Nvidia . "Lamentamos não ter participado, mas acreditamos que esta é a decisão certa".

A maioria dos que não comparecerão ainda realizará coletivas de imprensa, exceto online e não pessoalmente. A Sony Mobile, por exemplo, ainda transmitirá ao vivo seu evento, sobre o qual você pode ler mais aqui .

My Take por Stuart Miles Fundador e CEO de bolso

Eu sempre expressei preocupações de que o coronavírus começará a impactar as vendas de telefones celulares e eletrônicos devido ao fechamento de fábricas na China. Na verdade, eu já estou ciente de que alguns lançamentos estão sendo adiados por causa de preocupações com a produção.

Este último desenvolvimento é igualmente prejudicial para o setor de telefonia móvel.

Enquanto o Mobile World Congress, com mais de 100.000 participantes, não gira apenas em torno das grandes empresas, a perda dos maiores anúncios mudará a dinâmica do programa - possivelmente para sempre.

Para nós, consumidores, isso também significa que provavelmente veremos um par de meses muito diferente em comparação aos anos anteriores. Os lançamentos dos principais fabricantes serão mais moderados - distribuídos nos próximos meses, em vez de serem rápidos e rápidos no primeiro domingo da conferência.

Certamente serão alguns meses interessantes no ramo de telefonia móvel.

No momento, não há indicação de que os maiores fabricantes de telefones chineses boicotem o programa. No momento, ainda estamos esperando participações como Huawei , Honor, Xiaomi e Oppo.

Alguns, incluindo Huawei e ZTE, adotaram medidas para minimizar qualquer risco para os participantes.

E, diante das retiradas e preocupações, o organizador do Mobile World Congress, a GSMA, confirmou que o evento continuará como de costume, mas aplicou outras medidas.

Proibiu, por exemplo, qualquer viajante da província de Hubai. Além disso, todos os viajantes que estiveram na China recentemente terão que provar que estão fora da China há 14 dias ou mais antes do início do MWC.

A triagem de temperatura também será implementada para verificar a presença de febre e haverá um aumento nos programas de limpeza e desinfecção.

Atualizaremos se algo futuro mudar. Estes são tempos difíceis, não apenas para a indústria de smartphones, mas para aqueles que contraíram coronavírus, seus amigos e familiares. Nossos pensamentos e orações vão para todos eles.