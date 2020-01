Sony define uma data para seu próximo evento de lançamento do Xperia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony convidou a mídia para um evento que será realizado no Mobile World Congress 2020, onde a empresa deverá lançar novos smartphones Xperia .

A Sony sempre foi uma criatura de hábito quando se trata do Mobile World Congress, que realiza um evento na segunda-feira de manhã da maior feira de comércio móvel do mundo. Em 2020, a empresa continuará se formando, com um evento marcado para as 08:30 CET na segunda-feira, 24 de fevereiro.

Espera-se que a empresa anuncie pelo menos um aparelho Xperia, mas, ao contrário dos anos anteriores, os detalhes desse telefone ainda não vazaram completamente. Vimos algumas maquetes de um telefone com o nome de Xperia 5 Plus, uma continuação e atualização do Xperia 5 a partir de 2019 , tornando-o um dispositivo de primeira linha.

Pouco se sabe sobre o novo aparelho, exceto que a Sony deseja manter a tela de aspecto 21: 9 e evoluirá levemente o design dos dispositivos Xperia 2019, e que talvez seja alimentado pelo mais recente Snapdragon 865 da Qualcomm.

Também houve uma referência a um dispositivo de médio alcance, aparecendo por meio de um aplicativo de benchmarking e executando no hardware Snapdragon 765 de médio alcance, o que significa potencialmente que é um aparelho 5G, mas houve muito poucos detalhes sobre esse dispositivo.

O Mobile World Congress deverá apresentar novos aparelhos de vários fabricantes. Esperamos dispositivos da LG, Oppo, Xiaomi e Nokia, além da Sony, e estaremos lá para lhe trazer todas as novidades, à medida que elas acontecem.