Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony Mobile lança seus telefones regularmente, geralmente usando dois pontos no ano para atualizar a linha - algo que tem feito de maneira confiável nos últimos anos.

Então, o que podemos esperar do próximo telefone da Sony ? Estamos analisando vazamentos e rumores enquanto acompanhamos o próximo dispositivo da Sony até o lançamento.

Segunda-feira, 24 de fevereiro

Ironicamente, esse é provavelmente o ponto que mais sabemos. A Sony Mobile tradicionalmente realiza conferências de imprensa na segunda-feira do Mobile World Congress 2020 , o que significa que seu próximo telefone provavelmente será lançado na segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020.

A Sony Mobile ainda não confirmou uma conferência de imprensa, mas se registrou como expositora na feira.

Quando a Sony lançou o Xperia 1 e 10, disse que continuaria usando esses nomes. Em seguida, ele introduziu o Xperia 5 no meio, mas, como o entendemos, a Sony Mobile quer se ater ao Xperia 1 (flagship em 4K), 5 (outro flagship) e 10 (mid-range).

Exatamente como a Sony nomeará o próximo telefone Xperia que não conhecemos. O Xperia 2 foi muito sugerido, o Xperia 5 Plus foi sugerido e há alguma precedência aqui - pois já existe um Xperia 10 Plus . Até agora, não há nada concreto para continuar.

168,2 x 71,6 x 8,1 mm

Bordas planas

A melhor dica que temos para o próximo telefone da Sony é um conjunto de renderizações de um vazador confiável, @OnLeaks . Eles foram compartilhados sob o nome Sony Xperia 5 Plus, mas ele admitiu estar confuso sobre qual abordagem a Sony estava adotando para nomear.

As principais conclusões dessas renderizações estão em torno do design. Ele mostra um quadro achatado, fornecendo um telefone 21: 9 com molduras menores e bordas planas. É uma reminiscência do iPhone 4, mas o Xperia Z original também tinha lados planos.

Quer as imagens vazadas sejam o próximo telefone da Sony ou não, elas sugerem pelo menos como o design evoluirá - mas esse telefone é maior que o Xperia 1 com base nessas especificações vazadas, o que significa que é muito grande.

Ecrã OLED de 6,6 polegadas, aspecto 21: 9

Depois de mudar para 21: 9, estamos confiantes de que o próximo telefone da Sony continuará com esse aspecto. As especificações vazadas sugerem uma tela de 6,6 polegadas, com pouco painel para a esquerda ou direita e uma testa e queixo reduzidos em comparação ao Xperia 1 e Xperia 5.

O que ainda não sabemos é a resolução. A Sony tende a oferecer seu telefone "premium" com uma tela 4K (conforme o Xperia 1) ou em full HD (conforme o Xperia 5). Com uma tela maior que o Xperia 1, pode ser um substituto para o telefone 4K ou uma versão Plus do Xperia 5, conforme sugerido.

Qualcomm Snapdragon 865, 12GB RAM

Soquete de fone de ouvido de 3,5 mm

Até agora, houve apenas um vazamento que aponta para o hardware e isso é pouco confiável. Um relatório do Geekbench apareceu para um dispositivo Snapdragon 865 com 12 GB de RAM e um número de modelo Xperia desconhecido.

Isso pode apontar para especificações futuras para o próximo telefone Xperia, ou simplesmente ser um protótipo de teste, mas a Sony historicamente usa o mais recente hardware da Qualcomm.

O scanner de impressão digital montado na lateral persiste e, com base na experiência do Xperia 5, essa não é a melhor solução. Parece também que o soquete de fone de ouvido de 3,5 mm pode estar retornando. Recentemente, isso foi reservado para dispositivos de médio alcance; portanto, não temos certeza se essa é uma mudança de direção.

É aqui que as coisas ficam um pouco confusas, porque a imagem da câmera está longe de ser nítida. Em meados de 2019, houve a sugestão de vermos um sistema de seis câmeras da Sony, incluindo algumas especificações para essas câmeras, mas não havia nada para justificar o que todas essas lentes fariam.

Mais recentemente, os renderizadores sugerem um sistema de quatro câmeras, embora não esteja claro o que todos os sensores estão na parte de trás do telefone - porque a renderização parece ter dois flashes, o que certamente não será. Isso poderia nos deixar com quatro lentes e um sensor de tempo de voo.

Para a câmera frontal, vimos sugestões de 8 e 10 megapixels, com uma sugestão de um sensor de tempo de vôo frontal também.

Aqui estão todos os rumores e vazamentos sobre o próximo telefone Sony Xperia.

As renderizações de uma fonte confiável nos dão uma boa olhada em um futuro dispositivo Xperia com várias especificações.

Aí vem seu primeiro olhar, que suponho que será lançado como #SONY # XPERIA5Plus ! (quem realmente sabe sobre esquemas de nomeação hoje em dia? ...)



Vídeo em 360 ° + renderizações deslumbrantes em 5K + dimensões + poucas especificações, em nome de ... Myself e @Slashleaks ...



-> https://t.co/AoQROn7PVg pic.twitter.com/6Dooemv4Ep - Steve H.McFly (@OnLeaks) 6 de janeiro de 2020

As informações provenientes do Geekbench sugerem que há um dispositivo Xperia testando com Snapdragon 865 e 12GB de RAM.

As primeiras especificações descrevem a composição de um sistema de seis câmeras para um próximo telefone da Sony.