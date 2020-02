Sony Xperia lança livestream 2020: como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony Mobile anunciou que não participará mais do Mobile World Congress 2020 . No entanto, a empresa ainda tem novidades para compartilhar, apenas será realizada on-line, via transmissão ao vivo.

Esperamos o lançamento de alguns novos dispositivos, incluindo o Xperia 5.5.

A Sony nos forneceu a seguinte declaração:

"A Sony tem monitorado de perto a situação em evolução após o novo surto de coronavírus, que foi declarado uma emergência global pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020.

Como damos a máxima importância à segurança e ao bem-estar de nossos clientes, parceiros, mídia e funcionários, tomamos a difícil decisão de deixar de expor e participar do MWC 2020 em Barcelona, Espanha.

A conferência de imprensa da Sony agora ocorrerá no horário programado para as 8:30 da manhã (CET) de 24 de fevereiro de 2020 como um vídeo através do nosso canal oficial do Xperia no YouTube para compartilhar nossas empolgantes notícias sobre produtos. https://www.youtube.com/user/sonyxperia

A Sony gostaria de agradecer a todos por sua compreensão e apoio contínuo durante esses tempos difíceis. "

O evento da Sony ocorrerá online na segunda-feira, 24 de fevereiro. A palestra começará às 8:30 CET.

Aqui estão os diferentes horários locais:

Londres: 7:30 GMT

Nova Iorque: 02:30 EST

São Francisco: 23:30 Domingo PST

Mumbai: 13:00 IST

Tóquio: 16:30 JST

Absolutamente, a Sony confirmou que estará organizando uma transmissão ao vivo para o evento e você poderá assistir a isso através da conta do Sony Xperia no YouTube. Incorporaremos o vídeo assim que a Sony disponibilizar.

Não vimos um grande número de vazamentos em torno dos planos da Sony, mas fala-se em vários dispositivos diferentes. Pensa-se que o foco esteja em uma atualização de nível principal, chamada Xperia 5 Plus por alguns, que poderia ser um dispositivo 21: 9 de 6,5 polegadas em execução no hardware Qualcomm Snapdragon 865. Também se fala de um dispositivo Snapdragon 765, localizado no meio do caminho.

Traremos a você todos os detalhes desses novos dispositivos à medida que eles forem divulgados.