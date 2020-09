Lançamento do Sony Xperia 2020: como assistir online e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou que seu último anúncio do telefone Xperia ocorrerá em meados de setembro.

Tivemos a estreia do Xperia 1 II da Sony no início do ano e agora parece que a versão um pouco menor é iminente, chamada de Xperia 5 II. Esperamos um telefone de 6,1 polegadas em comparação com a tela de 6,5 polegadas do telefone maior. Na verdade, muitos dos detalhes do telefone vazaram e nós o levaremos através deles abaixo.

O evento Sony Xperia acontecerá online no dia 17 de setembro. A palestra terá início às 8h GMT. Aqui estão os diferentes horários locais:

Londres: 8h GMT

Paris / Berlin / Amsterdam / Madrid: 9h CET

Nova York: 3h EST

São Francisco: 12h PST

Tóquio: 17h JST

A Sony confirmou que apresentará uma transmissão ao vivo do evento e você poderá assisti-la por meio da conta do Sony Xperia no YouTube e incluiremos esse vídeo no topo desta história para você assistir.

O Sony Xperia 5 II está configurado para apresentar o mesmo chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G que o Xperia 1 II - notável porque a Sony não decidiu atualizar para o mais novo 865 Plus, não que isso realmente importe muito em nossa opinião. O novo telefone também contará com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, além de haver um slot para cartão microSD para expansão.

A tela está configurada para ser uma tela de 6,1 polegadas como mencionado, com uma taxa de atualização de 120 Hz como vemos em muitos dispositivos principais agora.

O Xperia 5 II também contará com uma bateria de 4.000 mAh, carregamento rápido e lentes de câmera tripla ampla / ultra grande angular e telefoto, todas com 12 megapixels.

Escrito por Chris Hall e Dan Grabham.