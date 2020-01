O serviço 5G da SKy Mobile é lançado em 20 locais no Reino Unido, finalmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky Mobile lançou seu serviço 5G em 20 cidades, que é gratuito para clientes novos e existentes com aparelhos compatíveis.

Alguns podem se surpreender ao saber que ele ainda não estava disponível, com todas as regiões sendo ativadas até o final de 2019 , mas depois do que parece ser um pequeno atraso, agora está totalmente operacional.

O serviço estendido está disponível sem custo adicional para todos os usuários que se inscrevem no programa VIP da Sky - um esquema de fidelidade gratuito para todos os clientes da Sky .

Se você não quiser participar do Sky VIP, ainda poderá obter acesso gratuito à rede 5G por um mês e, em seguida, R $ 5,00 em cima do seu plano de preços existente para cada mês seguinte.

Usando a rede da O2 como MVNO, o Sky Mobile 5G já está disponível em Londres, Edimburgo, Cardiff, Belfast, Leeds, Slough, Leicester, Lisburn, Manchester, Birmingham, Glasgow, Liverpool, Newcastle, Bradford, Sheffield, Coventry, Nottingham, Norwich, Bristol, Derby e Stoke.

Diz-se que um total de 50 destinos no Reino Unido está ativo neste verão.

Quando no Sky VIP, os preços do Sky Mobile 5G são os mesmos dos planos 4G existentes. Eles começam em £ 6 por mês apenas para 3 GB de dados SIM.

Atualmente, três aparelhos 5G estão disponíveis no Sky Mobile: o Samsung Galaxy A90 5G , o Samsung Galaxy S10 5G e o Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

Os preços para promoções de aparelhos começam em £ 28 por mês, sem custo inicial - £ 6 para o plano e £ 22 para o Galaxy A90 5G.