Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo evento Samsung Galaxy Unpacked terá lugar na quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023.

Foi encontrado um teaser em uma página oficial da Samsung na internet que revela a data do evento. Espera-se que o Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra sejam todos lançados nesse dia.

O teaser foi encontrado em um sub-domínio colombiano do Samsung.com. Ele não diz muito, apenas que "momentos épicos estão se aproximando...". No entanto, há uma imagem do sistema de câmera tripla que apareceu em vazamentos do novo modelo Ultra que apareceram nos últimos meses.

Se a data for definitiva, esperamos receber a confirmação oficial do evento em breve. Ainda não sabemos onde ocorrerá o Unpacked, mas é muito provável que ele também seja transmitido on-line. Esperamos contar com a presença de alguém da Pocket-lint.

Embora seja provável que o evento de lançamento seja no início de fevereiro, os telefones só deverão estar disponíveis algumas semanas depois. Há rumores de que eles chegarão às lojas no dia 17 de fevereiro.

A principal mudança na série (em relação aos modelos do ano passado) será nos modelos Samsung Galaxy S23 e Plus. Eles adotarão projetos similares aos da versão Ultra do ano passado, diz-se.

Escrito por Rik Henderson.