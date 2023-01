O Samsung Galaxy A54 é oficialmente certificado como lançamento próximo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo Samsung Galaxy A54 está agora ainda mais próximo do que já estava depois de fazer uma aparição em um banco de dados de certificação indiano.

Já vimos renders de como será o próximo telefone Samsung - parecerá a imagem acima - mas agora sabemos que o telefone está cada vez mais próximo de um lançamento. Isso porque ele já apareceu no banco de dados que vive no site do Bureau of Indian Standards (BIS) - um banco de dados que coleta dispositivos aprovados para venda no país.

O Galaxy A54 não anunciado leva o número do modelo SM-A546E/DS e está presumivelmente muito próximo de ser lançado oficialmente. Uma vez lançado, podemos esperar uma tela de 6,4 polegadas Full HD+ com taxa de atualização de 120Hz e construção AMOLED. Espera-se também um leitor de impressões digitais no display.

Na parte interna, 8GB de RAM está programado para ser emparelhado com o Exynos 1380 da Samsung, enquanto o armazenamento deve chegar a 256GB para aqueles que o desejarem. Uma opção mais barata de 128GB parece provável, enquanto uma versão com 6GB de RAM também poderia ser oferecida para aqueles com um orçamento mais apertado.

Em termos de câmeras, um atirador principal de 50 megapixels parece provavelmente ser emparelhado com uma oferta de 12 megapixels ultrawide. Na frente, uma câmera de 32 megapixels irá supostamente lidar com selos.

Com tanto conhecimento sobre a Galáxia A54, restam-nos agora duas perguntas principais - quando ela estará à venda e quanto as pessoas terão que pagar para colocar suas mãos em uma? As respostas a ambas não devem estar muito distantes se esta última entrada no banco de dados for alguma indicação.

Escrito por Oliver Haslam.