(Pocket-lint) - A Samsung Display está nos dando uma visão de um futuro possível para a linha Galaxy Z Fold durante o CES 2023. Ele revelou o conceito da tecnologia OLED que pode deslizar para fora em vez de dobrar.

Na verdade, o protótipo Samsung Flex Hybrid contém tecnologias de tela dobrável e deslizante para permitir uma tela ainda mais ampla uma vez expandida a partir de um fator de forma telefônica convencional.

Com tecnologia dobrável no lado esquerdo e deslizável no lado direito, significa que um usuário poderia ter a opção de uma tela interna de 4:3 de 10,5 polegadas para tarefas diárias, depois expandi-la para uma tela de 16:9 de 12,4 polegadas para assistir ao conteúdo de vídeo.

Além disso, uma tela deslizante de 17 polegadas estará disponível para visualização púbica no CES. Dois conceitos serão mostrados, com o Flex Slidable Solo - que desliza em uma direção - e o Flex Slidable Duet - que se expande em ambas as direções.

Esta tecnologia significa que você pode transportar facilmente um monitor, pois ele terá apenas 13 a 14 polegadas de largura, mas depois o transformará em uma tela de 17,3 polegadas.

OSamsung Display também mostrará uma versão atualizada de sua tecnologia QD-OLED, como usada em alguns modelos de TV de 2022.

Isto inclui adoção em seu monitor de computador ultra amplo de 49 polegadas, mais uma nova tela de 77 polegadas para uso em TV.

Finalmente, um cockpit digital será demonstrado, mostrando como as telas curvas combinadas de 34 e 15,6 polegadas podem ser usadas para o motorista ver a estrada, mas também para entretenimento enquanto estiver no modo de condução autônoma.

