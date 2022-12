O Samsung Galaxy S22 FE poderia ser lançado com o S23?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Samsung Galaxy S21 FE foi revelado no início de janeiro, algumas semanas antes de a empresa revelar a série Galaxy S22, mas até recentemente, havia muito pouca menção a um S22 FE, sugerindo que ele poderia não estar chegando.

No entanto, agora apareceu um relatório, afirmando que o Galaxy S22 FE - ou S22 Fan Edition - poderia ser revelado no início de fevereiro, que é mais ou menos na mesma época em que se diz que a série Galaxy S23 está sendo lançada.

De acordo com o tipster RGcloudS(via MySmartPrice), o Samsung Galaxy S22 FE substituirá o Galaxy A74 5G aparentemente cancelado e virá com uma câmera principal de 108 megapixels e o Exynos 2300 4nm chipset. Para referência, espera-se que a série S23 funcione no SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sem os modelos Exynos desta vez.

O tweet afirmou que o S22 FE seria revelado em uma segunda parte do Galaxy Unpacked, ao lado do tablet Samsung Galaxy Tab S8 FE, com a série de tablets Galaxy Tab S9 esperando até o final deste ano.

A Samsung ainda não confirmou oficialmente nada, incluindo uma data para o Unpacked, embora normalmente o modelo Fan Edition seja lançado antes da chegada da nova série Galaxy S. Portanto, teria feito mais sentido que o S22 FE fosse lançado no CES 2023, embora isso não pareça ser o caso.

