Samsung Galaxy S23 Ultra imagens promocionais vazamento

(Pocket-lint) - A Samsung deverá realizar seu próximo evento Galaxy Unpacked em algum momento no início de fevereiro, onde os rumores sugerem que a série Galaxy S23 estreará.

Já vimos muitos vazamentos em torno dos dispositivos, que reunimos em nosso boato sobre o Samsung Galaxy S23, mas os últimos mostram oficialmente o design e as cores esperadas para o S23+ e o S23 Ultra.

Dizemos oficialmente, embora a própria Samsung ainda não tenha lançado as imagens. Em vez disso, a 91Mobiles tem as mãos no que diz ser material de marketing para os dispositivos. Diz-se que o material veio de "fonte industrial" e revela o S23+ e o S23 Ultra, mas não o S23 padrão.

Com base no material, os rumores em torno dos designs dos dispositivos parecem ser precisos, com o S23+ e o S23 Ultra apresentando lentes individuais na parte de trás da carcaça de uma câmera. Ambos também possuem uma câmera com furo de punção centralizado na parte superior do visor.

Com base no material de marketing vazado, bem como vazamentos anteriores, a cor da assinatura para a S23 será rosa para 2023, a cor da assinatura para a S23+ será roxa e a cor da assinatura para a S23 Ultra será verde.

Por enquanto, nada é oficial - nem mesmo a data do próximo Galaxy Unpacked - mas atualizaremos nosso Galaxy S23 assim que qualquer informação aparecer.

Escrito por Britta O'Boyle.