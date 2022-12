Samsung Galaxy S23 vazamento de cores antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não estamos muito longe do lançamento completo dos telefones Samsung Galaxy S23 e já há vários vazamentos aparecendo.

Pensa-se que o evento Samsung Galaxy Unpacked acontecerá na primeira semana de fevereiro de 2023 e é nessa altura que a revelação completa ocorrerá. Enquanto isso, há pepitas de informações aparecendo sobre os futuros telefones, incluindo as especificações do Samsung Galaxy S23 Ultra, que foram confirmadas recentemente.

Agora as cores de assinatura esperadas dos telefones Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra vazaram. De acordo com um relatório da SamMobile, haverá várias cores de cada uma das diferentes variantes dos novos telefones Samsung, mas as cores de assinatura vão se destacar. De acordo com o relatório, as cores de assinatura de cada modelo são parecidas com estas:

A cor da assinatura do Samsung Galaxy S23+ é rosa

A assinatura do Samsung Galaxy S23 Ultra é de cor verde

A assinatura Samsung Galaxy S23 é dourada clara ou dourada rosa

Este relatório sugere que estas cores serão muito presentes no material de marketing para os novos dispositivos. Portanto, você pode esperar ver estes telefones mostrados nestas cores no novo ano, embora outras cores também estejam disponíveis no lançamento.

Além das cores, outros vazamentos sugeriram que o Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra serão muito parecidos com o Samsung Galaxy S22 Ultra. Isso significa vários anéis para as câmeras voltadas para trás e uma estética geral semelhante. Embora naturalmente os telefones serão atualizados de várias maneiras.

Embora os telefones tenham uma atualização em termos de especificações - balançando o mais recente processador Snapdragon 8 Gen 2, até uma tela de 6,8 polegadas com uma resolução de 3088 x 1440 e até uma bateria de 5000mAh.

Teremos que esperar até fevereiro para saber mais.

Escrito por Adrian Willings.