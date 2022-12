A data do Samsung Galaxy Unpacked 2023 acabou de ser vazada?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A data para o evento de lançamento do carro-chefe da Samsung - conhecido como Galaxy Unpacked - pode ter sido apenas vazada on-line.

Todos os anos, a Samsung organiza um enorme evento de lançamento que ela chama de Samsung Galaxy Unpacked. É a plataforma que a empresa utiliza para lançar seus novos smartphones, com a família Galaxy S23 esperada em 2023.

A data é muitas vezes um segredo bem guardado, mas um dia em potencial foi compartilhado pelo notório leaker Universe Ice da Samsung.

Galaxy Unpacked- Universo Ice (@UniverseIce) 21 de dezembro de 2022

Compartilhar apenas a mensagem "1 de fevereiro", seguida de "Galaxy Unpacked" deixa poucas dúvidas sobre o que ele está se referindo - mas a escala de tempo se encaixa com a janela de lançamento previamente anunciada no início de fevereiro.

Esse dia é uma quarta-feira e normalmente a Samsung abre pré-encomendas e começa a entregar o telefone algumas semanas depois.

Os planos da Samsung nos últimos anos parecem girar em torno do lançamento de novos dispositivos antes do Congresso Mundial de Tecnologia Móvel (MWC), realizado no final de fevereiro em Barcelona, Espanha.

MWC é a maior e mais importante feira comercial do mundo e, nos últimos anos, a Samsung lançou antes da feira, de modo que ela é capaz de embalar seu estande com dispositivos para que todos os executivos visitantes possam se maravilhar.

O timing frequentemente coloca a Samsung à frente de seus tradicionais rivais em termos de janela de lançamento, muitas vezes chegando ao mercado antes mesmo de muitos dispositivos rivais terem visto um lançamento global. Naturalmente, muitas empresas chinesas anunciam agora no final de dezembro novos dispositivos para o mercado chinês neste setor extremamente competitivo.

Não há confirmação da Samsung, mas nos últimos tempos temos visto fugas crescentes, temos dispositivos Samsung passando por organismos de certificação, o que geralmente sugere que um produto está próximo de ser lançado.

Com o CES logo ao virar da esquina, esperaríamos que a Samsung conseguisse esses lançamentos antes de provocar o Galaxy Unpacked.

